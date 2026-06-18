Dodatek wakacyjny. 2590 zł netto dla każdego bez względu na dochód

707,6 tysięcy osób nie musi się martwić jak opłaci wakacje 2026. Wysokość dodatku wakacyjnego zależy tylko od wymiaru etatu i okresu zatrudnienia – pełny etat przez cały rok oznacza pełną kwotę, a krótsze zatrudnienie proporcjonalne obniżenie wypłaty.

Nauczycielskie świadczenie urlopowe wyniesie w tym roku rekordowe 2943,23 zł brutto. Po potrąceniu podatku w wysokości 12 proc. nauczyciele dostaną na konto po 2590 zł „na rękę”.

Dodatek wakacyjny dla belfrów. Przywilej zapisany w Karcie Nauczyciela

Taki dodatek przysługuje raz w roku. Jest wypłacany najpóźniej do 31 sierpnia. W praktyce wiele placówek realizuje te przelewy jeszcze przed rozpoczęciem przerwy wakacyjnej. Prawo do tego świadczenia mają nauczyciele początkujący, a także nauczyciele zatrudnieni na czas określony, np. na zastępstwo.

Świadczenie jest naliczane proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy oraz okresu zatrudnienia w danym roku szkolnym. Pełną kwotę otrzymają nauczyciele zatrudnieni na cały etat przez 10 miesięcy roku szkolnego. Nauczyciel, który był zatrudniony w wymiarze 2/3 etatu, otrzyma świadczenie w wysokości 1962,15 zł brutto.

Dodatek wakacyjny, a właściwie „świadczenie urlopowe” zostało wpisane do Karty Nauczyciela 1 stycznia 1997 roku. W 2026 roku wpłynie na nauczycielkie konta 29. raz.

Wakacje pod gruszą to nie to samo co dodatek wakacyjny

Dodatek wakacyjny systematycznie rośnie. W roku szkolnym 2021/2022 nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć przez cały rok szkolny przysługiwało świadczenie urlopowe w wysokości 1662,97 zł brutto. W roku szkolnym 2022/2023 wynosiło 1704,87 zł.

Uwaga – nie wszyscy nauczyciele mają za to prawo do „gruszy”, czyli świadczenia socjalnego, które przysługuje pracownikom na podstawie ogólnych przepisów prawa pracy. Nie jest ono obowiązkowe dla szkół i zależy od regulaminu obowiązującego w konkretnej placówce. W wielu szkołach funkcjonują kryteria dochodowe, dlatego to świadczenie nie ma jednakowej wysokości dla wszystkich. Jest uzależnione od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej nauczyciela oraz zapisów w regulaminie konkretnej placówki.

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