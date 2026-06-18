Dodatek wakacyjny. 2590 zł netto dla każdego bez względu na dochód
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Dodatek wakacyjny. 2590 zł netto dla każdego bez względu na dochód

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Upragnione wakacje
Upragnione wakacje Źródło: Shutterstock / simona pilolla 2
To kwota, którą bez zastanowienia można nazwać hojną. Wpłynie na konto automatycznie, bez składania wniosków, ale tylko jednej grupie zawodowej. Za to bardzo dużej.

707,6 tysięcy osób nie musi się martwić jak opłaci wakacje 2026. Wysokość dodatku wakacyjnego zależy tylko od wymiaru etatu i okresu zatrudnienia – pełny etat przez cały rok oznacza pełną kwotę, a krótsze zatrudnienie proporcjonalne obniżenie wypłaty.

Nauczycielskie świadczenie urlopowe wyniesie w tym roku rekordowe 2943,23 zł brutto. Po potrąceniu podatku w wysokości 12 proc. nauczyciele dostaną na konto po 2590 zł „na rękę”.

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Taki dodatek przysługuje raz w roku. Jest wypłacany najpóźniej do 31 sierpnia. W praktyce wiele placówek realizuje te przelewy jeszcze przed rozpoczęciem przerwy wakacyjnej. Prawo do tego świadczenia mają nauczyciele początkujący, a także nauczyciele zatrudnieni na czas określony, np. na zastępstwo.

Świadczenie jest naliczane proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy oraz okresu zatrudnienia w danym roku szkolnym. Pełną kwotę otrzymają nauczyciele zatrudnieni na cały etat przez 10 miesięcy roku szkolnego. Nauczyciel, który był zatrudniony w wymiarze 2/3 etatu, otrzyma świadczenie w wysokości 1962,15 zł brutto.

Dodatek wakacyjny, a właściwie „świadczenie urlopowe” zostało wpisane do Karty Nauczyciela 1 stycznia 1997 roku. W 2026 roku wpłynie na nauczycielkie konta 29. raz.

Wakacje pod gruszą to nie to samo co dodatek wakacyjny

Dodatek wakacyjny systematycznie rośnie. W roku szkolnym 2021/2022 nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć przez cały rok szkolny przysługiwało świadczenie urlopowe w wysokości 1662,97 zł brutto. W roku szkolnym 2022/2023 wynosiło 1704,87 zł.

Uwaga – nie wszyscy nauczyciele mają za to prawo do „gruszy”, czyli świadczenia socjalnego, które przysługuje pracownikom na podstawie ogólnych przepisów prawa pracy. Nie jest ono obowiązkowe dla szkół i zależy od regulaminu obowiązującego w konkretnej placówce. W wielu szkołach funkcjonują kryteria dochodowe, dlatego to świadczenie nie ma jednakowej wysokości dla wszystkich. Jest uzależnione od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej nauczyciela oraz zapisów w regulaminie konkretnej placówki.

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