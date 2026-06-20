Jedna składka mniej? Pracujący emeryci a składka rentowa do ZUS

Pracujący seniorzy mają wątpliwości, i to nie od dziś. Obowiązek odprowadzania składki rentowej jest – ich zdaniem – dodatkowym obciążeniem finansowym, które nie przekłada się bezpośrednio ani na wzrost przyszłych świadczeń, ani na możliwość skorzystania z renty. Więc dlaczego nadal mają płacić tę składkę?

W imieniu pracujacych emerytów posłanki Anna Wojciechowska oraz Iwona Kozłowska zwróciły się do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Opieki Społecznej z pytaniem o plany resortu w tym zakresie.

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Okazuje się, że ministerstwo nie prowadzi prac legislacyjnych nad zmianą zasad oskładkowania dochodów pracujących emerytów. Zdaniem resortu, obecne zasady są sprawiedliwe, zgodne z logiką systemu i niezbędne dla stabilności ZUS.

Wiceminister Sebastian Gajewski poinformował posłanki, że składka rentowa finansuje nie tylko renty z tytułu niezdolności do pracy, ale także renty rodzinne, renty wdowie, dodatki pielęgnacyjne i zasiłki pogrzebowe, z których korzystają głównie seniorzy w wieku emerytalnym. Dlatego nie ma powodu do zmiany przepisów, które nie przewidują możliwości opłacania wyłącznie składki emerytalnej.

Co więcej, zdaniem resortu wyłączenie emerytów z obowiązku opłacania składki rentowej oznaczałoby stworzenie wyjątku od reguły i mogłoby prowadzić do różnicowania kosztów zatrudnienia pracowników. A koniec końców, składka rentowa po stronie pracownika to tylko 1,5 proc. podstawy wymiaru. Po zmianie przepisów zysk pracujących emerytów nie byłby więc duży.

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Jest jeszcze finansowy aspekt tej sprawy. Jak przekonuje wiceminister, według szacunków ZUS zniesienie składki rentowej dla pracujących emerytów będzie się wiązało ze zmniejszeniem wpływów do ZUS o około 2,7 mld zł rocznie i obniży wydolność funduszu rentowego o 3,3 proc.

Ale co przekonuje urzędników, nie przekonuje ekspertów. – Nie podzielam argumentacji ministerstwa. Emerytura jest świadczeniem, które zastępuje dochód z pracy po osiągnięciu wieku emerytalnego. Jeżeli dana osoba pobiera już emeryturę, to trudno mówić, że nadal w tym samym znaczeniu zabezpieczamy ją przed ryzykiem utraty zdolności do pracy zarobkowej – wskazuje na łamach „Dziennika Gazety Prawnej” Katarzyna Kalata, radca prawny w Kancelarii Kalata.

Jej zdaniem nadal warto postawić pytanie, czy składka rentowa pełni w Polsce funkcję składki ubezpieczeniowej, czy też jest formą podatku, który zabezpiecza też inne świadczenia. I czy tak być powinno.

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