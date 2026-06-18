Koniec abonamentu RTV? Nowa opłata może objąć niemal wszystkich Polaków

Rząd przygotowuje zmiany dotyczące finansowania mediów publicznych. Zgodnie z rozważanymi propozycjami obecny abonament RTV miałby zostać zlikwidowany, a jego miejsce zajęłaby nowa opłata pobierana od podatników. Według wstępnych założeń nowe rozwiązanie mogłoby wejść w życie od 2027 roku i objąć zdecydowaną większość osób rozliczających podatek dochodowy.

Obowiązujący od lat system abonamentowy budzi wiele kontrowersji. Część osób nie rejestruje odbiorników radiowych i telewizyjnych, a Poczta Polska prowadzi kontrole oraz nakłada kary za brak wymaganych opłat. Planowane zmiany mają całkowicie zmienić sposób finansowania mediów publicznych.

Opłata audiowizualna zamiast abonamentu

Według przedstawianych propozycji nowa danina nie byłaby już powiązana z posiadaniem telewizora lub radia. Zamiast tego miałaby być pobierana automatycznie przy rozliczaniu podatku PIT. Oznaczałoby to odejście od obecnych zasad, które uzależniają obowiązek płacenia od posiadania odbiornika.

Wstępne założenia przewidują miesięczną opłatę na poziomie około 8–9 zł. Jednocześnie zakłada się, że nowa należność byłaby co roku waloryzowana. Ostateczne przepisy nie zostały jeszcze przedstawione, jednak kierunek zmian jest już wyraźnie zarysowany.

Co obowiązuje do czasu zmian?

Do momentu wejścia nowych regulacji nadal obowiązują obecne przepisy dotyczące abonamentu RTV. Kontrolami zajmuje się Poczta Polska, która sprawdza, czy odbiorniki zostały zarejestrowane oraz czy opłaty są regulowane zgodnie z obowiązującymi zasadami.

Kontrole najczęściej dotyczą przedsiębiorców, choć mogą być prowadzone również w prywatnych domach. Upoważnieni pracownicy sprawdzają liczbę odbiorników i możliwość odbioru sygnału. Kontroler powinien posiadać odpowiednią legitymację, a na żądanie także dokument tożsamości.

Obecne stawki i zwolnienia

Aktualnie abonament RTV wynosi 9,50 zł miesięcznie za radio oraz 30,50 zł za telewizor lub zestaw telewizor i radio. Opłata jest naliczana za gospodarstwo domowe, niezależnie od liczby posiadanych urządzeń.

Z obowiązku płacenia zwolnione są m.in. osoby, które ukończyły 75 lat, weterani i inwalidzi wojenni, osoby zaliczone do pierwszej grupy inwalidzkiej oraz emeryci po 60. roku życia, których świadczenie nie przekracza połowy przeciętnego wynagrodzenia. Aby skorzystać ze zwolnienia, trzeba jednak złożyć odpowiednie oświadczenie w placówce pocztowej i przedstawić wymagane dokumenty.

Najwięcej emocji budzi fakt, że planowana opłata mogłaby objąć również osoby, które nie posiadają telewizora ani radia. Jeśli zostanie powiązana z rozliczeniem PIT, obowiązek jej uiszczania mógłby dotyczyć podatników niezależnie od korzystania z mediów publicznych.

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