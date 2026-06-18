MOPS może przyznać pieniądze mimo przekroczenia limitu dochodowego. Kwota sięga kilku tysięcy złotych

Osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej mogą ubiegać się o specjalny zasiłek celowy. To forma pomocy społecznej, która wyróżnia się tym, że może zostać przyznana nawet wtedy, gdy dochód przekracza standardowe kryteria obowiązujące przy większości świadczeń z pomocy społecznej.

Wsparcie ma charakter bezzwrotny i jest przeznaczone dla osób, które z powodu wyjątkowych okoliczności nie są w stanie samodzielnie pokryć niezbędnych wydatków. Decyzja o przyznaniu pomocy jest każdorazowo podejmowana indywidualnie po analizie sytuacji osoby lub rodziny.

Specjalny zasiłek celowy

W przypadku zwykłego zasiłku celowego obowiązują określone limity dochodowe. W 2026 roku wynoszą one 1010 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 823 zł na osobę w rodzinie. Jednak specjalny zasiłek celowy może zostać przyznany także wtedy, gdy dochody są wyższe od tych progów.

Taką możliwość przewidują przepisy ustawy o pomocy społecznej. Świadczenie jest przeznaczone dla osób, które znalazły się w szczególnie uzasadnionej sytuacji życiowej wymagającej dodatkowego wsparcia finansowego.

Kiedy można otrzymać pomoc?

Świadczenie jest przyznawane przede wszystkim w sytuacjach nagłych i trudnych do przewidzenia. Pomoc może zostać przeznaczona między innymi na zakup żywności, leków, opału czy odzieży. Możliwe jest także uzyskanie wsparcia na niezbędne wyposażenie mieszkania.

Zasiłek może pomóc również w pokryciu kosztów związanych z pożarem, zalaniem nieruchomości, nagłą chorobą lub wydatkami pogrzebowymi. Katalog sytuacji nie jest zamknięty, dlatego każda sprawa oceniana jest indywidualnie przez ośrodek pomocy społecznej.

Nawet 3292 zł dla rodziny

Przepisy określają maksymalną wysokość świadczenia. Nie może ono przekroczyć kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej albo rodziny. W praktyce oznacza to limit 1010 zł dla osoby samotnej oraz 823 zł na każdego członka rodziny.

Dla czteroosobowego gospodarstwa domowego maksymalna kwota wsparcia może wynieść 3292 zł. Świadczenie nie podlega zwrotowi, co odróżnia je od niektórych innych form pomocy finansowej.

Gdzie złożyć wniosek?

Za przyznawanie świadczenia odpowiadają MOPS oraz GOPS właściwe dla miejsca zamieszkania. Wniosek można złożyć osobiście, przesłać pocztą lub skorzystać z drogi elektronicznej, jeśli dana jednostka udostępnia taką możliwość.

Do dokumentów warto dołączyć potwierdzenie dochodów oraz dokumentację uzasadniającą potrzebę pomocy, na przykład rachunki za leczenie, faktury za opał lub dokumenty związane z pożarem czy zalaniem. Co do zasady zasiłek ma charakter jednorazowy, jednak w szczególnych sytuacjach możliwe jest ubieganie się o kolejne wsparcie.

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