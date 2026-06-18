Wojsko zapłaci 6 tys. zł za niecały miesiąc. Rusza nabór na wakacyjne szkolenia

Ministerstwo Obrony Narodowej ogłosiło start trzeciej edycji programu skierowanego do młodych osób zainteresowanych poznaniem realiów służby wojskowej. Projekt adresowany jest do pełnoletnich obywateli w wieku od 18 do 35 lat i pozwala połączyć wakacyjny czas z intensywnym szkoleniem wojskowym.

Oferta skierowana jest zarówno do maturzystów, studentów, jak i innych osób, które chcą sprawdzić się w nowych warunkach oraz zdobyć praktyczne doświadczenie związane z funkcjonowaniem wojska.

Wakacje z wojskiem

Uczestnicy programu mogą samodzielnie wybrać miejsce odbywania szkolenia spośród 90 dostępnych lokalizacji. Istnieje również możliwość wskazania interesującej specjalizacji. Do wyboru są między innymi jednostki pancerne, desantowe, rakietowe, marynarka wojenna oraz inne formacje.

Organizator zapewnia wszystkie niezbędne świadczenia związane z udziałem w szkoleniu. Osoby zakwalifikowane otrzymają zakwaterowanie, wyżywienie, umundurowanie, opiekę medyczną oraz ubezpieczenie. Za udział w programie przewidziano wynagrodzenie wynoszące 6 tys. zł brutto.

Jak wygląda szkolenie?

Program został rozpisany na 27 dni. W tym czasie uczestnicy biorą udział zarówno w zajęciach praktycznych, jak i teoretycznych. Szkolenie obejmuje naukę podstaw taktyki wojskowej, strzelania oraz przetrwania w terenie.

Przewidziano także zajęcia związane z obsługą sprzętu wojskowego, walką wręcz oraz współpracą zespołową w różnych warunkach terenowych. Celem programu jest przybliżenie uczestnikom codziennego funkcjonowania w wojsku oraz sprawdzenie ich umiejętności w wymagających sytuacjach.

Trzy terminy do wyboru

Wojsko Polskie przygotowało trzy wakacyjne turnusy. Pierwszy rozpocznie się 8 czerwca i potrwa do 4 lipca. Drugi zaplanowano od 13 lipca do 8 sierpnia, natomiast trzeci odbędzie się w terminie od 17 sierpnia do 12 września.

Zgłoszenia można składać na kilka sposobów. Kandydaci mają możliwość rejestracji przez internet, telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub osobiście w Wojskowych Centrach Rekrutacji działających na terenie całego kraju.

Program przyciąga tysiące uczestników

MON podkreśla, że udział w projekcie może pomóc w podjęciu decyzji dotyczącej dalszej ścieżki związanej ze służbą wojskową. Dla części uczestników jest to okazja do poznania specyfiki armii przed ewentualnym wyborem służby zawodowej lub wstąpieniem do Wojsk Obrony Terytorialnej.

Z danych podsumowujących poprzednie edycje wynika, że zainteresowanie programem utrzymuje się na wysokim poziomie. W pierwszej odsłonie projektu w 2024 roku uczestniczyło ponad 11 tys. osób, natomiast w drugiej liczba chętnych była bliska 10 tys.

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