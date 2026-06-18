Rodzice mają coraz mniej czasu. Bez wniosku pieniądze nie trafią na konto

Nowy okres świadczeniowy programu 800 plus rozpocznie się 1 czerwca 2026 roku i potrwa do 31 maja 2027 roku. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że rodzice mają jeszcze czas na złożenie wniosku, jednak zwłoka może skutkować przerwą w wypłacie świadczenia.

Wnioski na nowy okres można składać od 1 lutego. Kluczowe znaczenie ma jednak termin ich przesłania. To właśnie od niego zależy, czy pieniądze będą trafiały na konto bez żadnych przerw.

800 plus. Ważny termin dla rodziców

Osoby, które złożą wniosek do końca kwietnia, zachowają ciągłość wypłat od czerwca. W przypadku dokumentów przesłanych w maju lub później mogą pojawić się opóźnienia, a należne środki zostaną wypłacone dopiero po rozpatrzeniu sprawy wraz z wyrównaniem.

ZUS podkreśla również, że system nie przewiduje automatycznego przedłużania prawa do świadczenia. Brak nowego wniosku oznacza więc wstrzymanie wypłat po zakończeniu obecnego okresu świadczeniowego.

Wniosek tylko przez internet

Cała procedura została w pełni zdigitalizowana. Dokumentów nie można składać w formie papierowej. Rodzice mają do dyspozycji kilka kanałów elektronicznych umożliwiających przesłanie wniosku.

Można to zrobić za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ZUS, aplikacji mZUS, bankowości elektronicznej lub portalu Emp@tia. Rozwiązanie ma usprawnić obsługę świadczeń oraz ograniczyć liczbę błędów we wnioskach.

Podstawowe zasady programu pozostają bez zmian

Świadczenie nadal przysługuje na każde dziecko do ukończenia 18. roku życia. Nie obowiązuje kryterium dochodowe, dlatego wysokość zarobków rodziny nie ma wpływu na prawo do otrzymywania wsparcia.

Program przewiduje wypłatę 800 zł miesięcznie na dziecko, a środki przekazywane są bezpośrednio na wskazane konto bankowe. To jeden z największych programów wsparcia rodzin realizowanych w Polsce.

Nowe reguły dla części cudzoziemców

Od czerwca zmienią się także zasady przyznawania świadczenia niektórym cudzoziemcom. Wcześniej nowe regulacje objęły obywateli Ukrainy posiadających status UKR.

Od 1 czerwca 2026 roku podobne zasady będą dotyczyć również części cudzoziemców spoza państw Unii Europejskiej oraz EFTA. Oznacza to konieczność złożenia nowego wniosku i spełnienia dodatkowych warunków, w tym związanych z aktywnością zawodową.

ZUS przypomina, że choć czasu na dopełnienie formalności jeszcze nie brakuje, odkładanie złożenia wniosku może skutkować opóźnieniem wypłat. Dlatego osoby chcące zachować ciągłość otrzymywania świadczenia powinny zadbać o przesłanie dokumentów odpowiednio wcześniej.

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