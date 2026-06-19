Polacy odkładają coraz więcej na emeryturę. Padły kolejne rekordy

Maj przyniósł kolejne bardzo dobre wyniki programów służących długoterminowemu oszczędzaniu na emeryturę. Szczególnie widoczne jest to w przypadku Pracowniczych Planów Kapitałowych, gdzie rośnie zarówno liczba prowadzonych rachunków, jak i wartość zgromadzonych aktywów.

Równocześnie bardzo dobre wyniki odnotowują również Otwarte Fundusze Emerytalne. W ich przypadku mowa o historycznych rekordach wartości aktywów, co pokazuje, że oba filary długoterminowego oszczędzania pozostają w centrum zainteresowania uczestników rynku.

Pracownicze Plany Kapitałowe biją kolejne rekordy

Najnowsze dane wskazują na dalszy dynamiczny rozwój systemu PPK. Program odnotowuje wzrost liczby rachunków oraz systematyczny przyrost zgromadzonych środków. To kolejny miesiąc, w którym statystyki osiągają nowe maksima.

Rosnące zainteresowanie programem przekłada się na zwiększenie aktywów zarządzanych w ramach PPK. Dane pokazują, że trend obserwowany od dłuższego czasu nie słabnie, a uczestnicy nadal regularnie odkładają środki z myślą o przyszłych świadczeniach emerytalnych.

Rekordy także w OFE

Bardzo dobre wyniki nie są jednak wyłącznie domeną PPK. Również Otwarte Fundusze Emerytalne osiągnęły rekordowy poziom aktywów. To najwyższa wartość środków zgromadzonych w historii funkcjonowania OFE.

Tym samym oba systemy oszczędzania emerytalnego zakończyły maj z bardzo mocnymi rezultatami. W przypadku OFE szczególną uwagę zwraca właśnie rekord wszech czasów pod względem wartości aktywów.

Rosnące znaczenie oszczędzania emerytalnego

W centrum uwagi pozostaje także poziom uczestnictwa w programach długoterminowego oszczędzania. Analizowana jest skala partycypacji w PPK oraz tempo przyrostu nowych rachunków.

Coraz większe znaczenie mają również pytania dotyczące przyszłości obu rozwiązań. Zarówno PPK, jak i OFE pozostają istotnym elementem systemu gromadzenia kapitału na okres po zakończeniu aktywności zawodowej.

Majowe wyniki pokazują, że zainteresowanie odkładaniem środków na emeryturę utrzymuje się na wysokim poziomie. Rosnąca liczba rachunków w PPK oraz rekordowa wartość aktywów OFE potwierdzają, że programy te odgrywają coraz większą rolę w budowaniu długoterminowych oszczędności Polaków.

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