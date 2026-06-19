Wielu właścicieli działek nie zdaje sobie z tego sprawy. Za wycinkę grożą wysokie kary

Przepisy wskazują, że przed usunięciem drzewa należy ustalić jego gatunek i sprawdzić obwód pnia. W przypadku większości drzew granicą jest 50 cm obwodu pnia mierzonego na wysokości 5 cm od ziemi. To właśnie ten parametr decyduje o dalszych obowiązkach właściciela nieruchomości.

W przypadku brzozy możliwe jest usunięcie drzewa bez zezwolenia, jeśli obwód pnia nie przekracza 50 cm. Dla innych gatunków limity są wyższe. Przykładowo wynoszą 80 cm dla topoli, wierzb, klonu jesionolistnego i klonu srebrzystego oraz 65 cm dla kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej i platanu klonolistnego.

Jeżeli brzoza przekracza dopuszczalny limit, konieczne jest uzyskanie zezwolenia na wycinkę. W takiej sytuacji obwód pnia należy zmierzyć na wysokości 130 cm i wpisać do wniosku. Jeśli drzewo posiada kilka pni, pomiar trzeba wykonać dla każdego z nich.

Jakie grożą kary?

Nielegalne usunięcie drzewa może zakończyć się nałożeniem kary pieniężnej przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Wysokość sankcji jest powiązana z opłatą, jaka obowiązywałaby przy legalnym usunięciu drzewa. Kara wynosi dwukrotność tej opłaty.

Dla brzozy, zaliczanej do drugiej grupy stawek, opłata wynosi 25 zł za każdy centymetr obwodu pnia do 100 cm i 30 zł za każdy centymetr powyżej tej wartości. Oznacza to, że nielegalne usunięcie brzozy o obwodzie 80 cm może skutkować karą w wysokości 4000 zł.

Co istotne, odpowiedzialność za naruszenie przepisów ponosi właściciel nieruchomości. Nawet jeśli wycinkę wykonuje wynajęta firma lub osoba trzecia, konsekwencje finansowe obciążają właściciela działki.

Kiedy najlepiej planować wycinkę?

Przy planowaniu prac trzeba uwzględnić również przepisy dotyczące ochrony przyrody. Okres lęgowy ptaków trwa od 1 marca do 15 października. Z tego powodu za najlepszy termin na wycinkę uznawany jest czas od 16 października do końca lutego.

Jeżeli usunięcie drzewa miałoby nastąpić w okresie lęgowym, konieczne jest sprawdzenie, czy nie dojdzie do naruszenia przepisów dotyczących ochrony gatunkowej. W niektórych przypadkach niezbędne może być uzyskanie dodatkowego zezwolenia. Naruszenie tych regulacji może skutkować grzywną, karą aresztu, a przy poważniejszych przypadkach także odpowiedzialnością na podstawie przepisów karnych.

Podsumowując, właściciel posesji może usunąć brzozę bez zezwolenia tylko wtedy, gdy spełnione są ustawowe warunki dotyczące obwodu pnia. Przed rozpoczęciem prac warto jednak skonsultować sprawę z urzędem gminy lub wydziałem ochrony środowiska, ponieważ błędna interpretacja przepisów może prowadzić do wysokich kar finansowych.

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