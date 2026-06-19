Emeryt domagał się alimentów od syna. Prawomocny wyrok może zaskoczyć wielu rodziców

Sąd Okręgowy w Olsztynie wydał prawomocne orzeczenie w sprawie mężczyzny, który wystąpił przeciwko swojemu synowi o alimenty. Powód domagał się 500 zł miesięcznie, argumentując swoje żądanie niskim świadczeniem emerytalnym i trudną sytuacją materialną. Zarówno sąd pierwszej, jak i drugiej instancji odmówiły jednak przyznania pieniędzy.

Sprawa stała się przykładem tego, że samo osiąganie niskich dochodów nie oznacza automatycznie prawa do otrzymywania alimentów od własnych dzieci. Przy ocenie takich roszczeń sądy analizują nie tylko sytuację finansową rodzica, ale również jego wcześniejsze relacje z dzieckiem oraz postępowanie wobec rodziny.

Alimenty dla rodziców a sytuacja materialna

W toku postępowania sąd badał, czy sytuacja życiowa powoda spełnia przesłanki niedostatku. Z dokumentów wynikało, że mężczyzna pobiera niewielką emeryturę, z której pokrywane są między innymi koszty pobytu w domu pomocy społecznej oraz składki zdrowotne.

Do jego dyspozycji pozostawało około 400 zł miesięcznie. Sąd uznał jednak, że nie jest to wyłącznie rezultat aktualnej sytuacji życiowej, lecz także konsekwencja wcześniejszych wyborów podejmowanych przez samego powoda.

Dodatkowo zwrócono uwagę, że część środków przeznacza on na zakup papierosów. Zdaniem sądu okoliczność ta miała znaczenie przy ocenie, czy rzeczywiście znajduje się on w sytuacji wymagającej wsparcia finansowego ze strony dziecka.

Dlaczego sąd oddalił pozew?

Istotne znaczenie miała również sytuacja samego syna. Mężczyzna borykał się z własnymi problemami finansowymi i wspierał swoją matkę. W ocenie sądu ograniczało to jego możliwości udzielania dodatkowej pomocy ojcu.

Sąd Okręgowy podkreślił również, że powód przez lata nie wspierał swojego dziecka ani finansowo, ani wychowawczo. To właśnie ten element został uznany za szczególnie istotny przy ocenie zasadności żądania.

Kiedy rodzic może żądać wsparcia od dziecka?

Przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego przewidują możliwość dochodzenia alimentów przez rodziców od dzieci. Taka sytuacja jest jednak możliwa tylko wtedy, gdy rodzic nie jest w stanie samodzielnie się utrzymać, a sąd uzna jego roszczenie za uzasadnione.

Przy podejmowaniu decyzji analizowana jest sytuacja obu stron. Znaczenie mają nie tylko dochody i możliwości zarobkowe dziecka, ale również postawa rodzica w przeszłości. Sąd może odmówić zasądzenia alimentów, jeśli uzna, że żądanie jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

Dziecko ma również możliwość wykazania, że rodzic zaniedbywał obowiązki rodzicielskie, nie utrzymywał kontaktu, nie uczestniczył w wychowaniu, nie płacił alimentów lub nie dbał o więzi rodzinne. Takie okoliczności mogą stanowić podstawę do oddalenia pozwu, nawet jeśli rodzic znajduje się w trudnej sytuacji finansowej.

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