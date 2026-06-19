Skarbówka rusza z nowym portalem. W sieci będzie można kupić mieszkania i samochody

Krajowa Administracja Skarbowa przygotowuje się do uruchomienia nowego systemu internetowego przeznaczonego do sprzedaży majątku dłużników podatkowych. Platforma będzie działała pod nazwą eLicytacje i ma umożliwić prowadzenie aukcji w formie elektronicznej.

Zmiany są związane z nowelizacją ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Sejm zaakceptował już senacką poprawkę do przepisów. Do wejścia ustawy w życie pozostał jedynie podpis prezydenta Karola Nawrockiego. Nowe regulacje zaczną obowiązywać po upływie 14 dni od ich ogłoszenia.

eLicytacje KAS

Uruchomienie platformy zaplanowano na 30 czerwca 2026 roku. Nowe rozwiązanie uzyskało szerokie poparcie parlamentarzystów. W Sejmie przeciwko odrzuceniu poprawki zagłosował tylko jeden poseł, natomiast 430 było za jej przyjęciem. Wcześniej ustawę jednogłośnie poparł Senat.

Za prowadzenie systemu odpowiadać będzie Krajowa Administracja Skarbowa. Portal ma stać się głównym miejscem publikacji ofert sprzedaży majątku zajętego w toku egzekucji należności podatkowych.

Co będzie można kupić?

Na platformie pojawią się zarówno ruchomości, jak i nieruchomości należące do dłużników podatkowych. Wśród wystawianych przedmiotów mają znaleźć się między innymi samochody oraz lokale mieszkalne.

Przeglądanie ofert i obserwowanie przebiegu aukcji będzie możliwe bez konieczności zakładania konta. Każda zainteresowana osoba będzie mogła sprawdzić dostępne licytacje i śledzić ich przebieg w czasie rzeczywistym.

Jak wziąć udział w aukcji?

Obowiązek rejestracji pojawi się dopiero w momencie przystąpienia do licytacji. Użytkownicy chcący składać oferty będą musieli utworzyć konto w systemie prowadzonym przez KAS.

Rozwiązanie przypomina mechanizmy stosowane już w internetowych serwisach aukcyjnych prowadzonych przez Krajową Radę Komorniczą. Dzięki temu proces ma być bardziej przejrzysty i dostępny dla większej liczby zainteresowanych.

Koniec problemów z lokalnymi licytacjami?

Jednym z głównych powodów wprowadzenia zmian były problemy pojawiające się podczas tradycyjnych licytacji. Urzędnicy zwracali uwagę między innymi na ryzyko występowania lokalnych zmów uczestników.

Nowy system ma zwiększyć przejrzystość sprzedaży oraz rozszerzyć dostęp do informacji o aukcjach na teren całego kraju. Dotychczas ogłoszenia o licytacjach często miały lokalny zasięg, przez co wielu potencjalnych nabywców nie wiedziało o możliwości udziału.

Krajowa Administracja Skarbowa liczy również na obniżenie kosztów organizacyjnych oraz skrócenie czasu potrzebnego do sprzedaży zajętego majątku. Cyfrowa forma prowadzenia aukcji ma usprawnić cały proces egzekucyjny i zwiększyć jego efektywność.

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