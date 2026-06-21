Olejomaty wykluczały seniorów. Nowy system zbiórek oleju

Co zrobić z olejem po smażeniu frytek, racuchów, ryby, kotletów czy placków ziemniaczanych w domu? Oto jest pytanie. Najgorsze rozwiązanie to wylewać go do zlewu lub do toalety. Zwłaszcza, że w Polsce jest firma, która rozwiązała ten kuchenny problem w sposób systemowy.

Ekologiczni i idący z duchem czasu seniorzy, ale nie tak mocno przywiązani do smartfonów jak najmłodsze pokolenie, byli zaskakiwani i frustrowali się koniecznością skanowania kodów QR oraz obsługą aplikacji przy olejomatach. Firma zmieniła procedurę.

Rozgrzany tłuszcz to wróg kanalizacji i rur. Instrukcja obsługi

Wlewanie tłuszczu po smażeniu do kanalizacji jest pomysłem z piekła rodem. Stygnąc, tłuszcz tężeje i przykleja się do ścianek rur, działając jak klej. Z czasem gromadzą się na nim resztki jedzenia, które tworzą zator ograniczający lub całkowicie blokujący przepływ wody.

Wlanie wrzącego na patelni oleju bezpośrednio do zlewu może jeszcze stopić lub trwale zdeformować plastikowe elementy syfonu. Olej trzeba wystudzić i zlać do niepotrzebnej już plastikowej butelki, dobrze zakręcić i wyrzucić do kontenera na odpady zmieszzane. Albo wrzucić do olejomatu.

Już nie aplikacja tylko karta. Ułatwienie przy oddawania oleju

Kto nie chce raz użytego oleju wykorzystać ponownie, lub zrobić z niego oryginalnych lampek olejnych, może po prostu poszukać w najbliższym sąsiedztwie olejomatu. Jest ich w całej Polsce 118. Najwięcej tego typu urządzeń jest w centrum i na zachodzie Polski.

Olejomat to urządzenie do zbiórki zużytego oleju spożywczego, które pozwala przekształcić odpady w biopaliwo lub inne surowce. Wystarczy pobrać specjalnie w tym celu zaprojektowaną pustą butelkę z automatu, napełnić ją w domu zużytym olejem, a następnie oddać pełny pojemnik i odebrać nagrody ekologiczne.

Dotychczas obsługa olejomatów wymagała smartfona i specjalnej aplikacji, ale jest ułatwienie. Firma Emka wprowadziła specjalne karty seniora umożliwiające korzystanie z automatów bez telefonu. Karta działa podobnie jak karta płatnicza lub bankomatowa. Znajdują się na niej dwa odrębne kody. Jeden umożliwia pobranie pustej butelki przeznaczonej do zbiórki zużytego oleju, drugi służy do oddania pojemnika po jego napełnieniu.

Kartę wyda gmina, która współpracuje przy zbiórce oleju, lub można się również skontaktować z operatorem maszyny.

Oddana butelka z olejem to 100 punktów. 300 zebranych punktów można wymienić na sadzonki, nasiona lub inne zielone nagrody. Butelka ma pojemność 1240 ml.

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