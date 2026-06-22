ZUS ostrzega rodziców. Zostało niewiele czasu, by nie stracić pieniędzy

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina o ważnym terminie dla rodziców i opiekunów pobierających świadczenie 800 plus. Osoby, które chcą zachować prawo do wyrównania za czerwiec, powinny złożyć wniosek najpóźniej do 30 czerwca 2026 roku.

Nowy okres świadczeniowy rozpoczął się 1 czerwca i potrwa do 31 maja 2027 roku. Nabór wniosków ruszył już w lutym, jednak część uprawnionych nadal nie dopełniła formalności.

Wniosek o 800 plus

Rzecznik prasowy ZUS w województwie mazowieckim Wojciech Ściwiarski podkreślił, że osoby, które prześlą dokumenty do końca czerwca, nie stracą pieniędzy za pierwszy miesiąc nowego okresu świadczeniowego.

Jak zaznaczył, złożenie wniosku w maju lub czerwcu pozwoli otrzymać świadczenie wraz z wyrównaniem za czerwiec. Wypłata takich środków ma nastąpić do końca sierpnia.

ZUS apeluje do rodziców

Przedstawiciel Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zwrócił uwagę, że nadal zdarzają się sytuacje, w których rodzice zapominają o konieczności złożenia nowego wniosku.

Dlatego ZUS zachęca wszystkich opiekunów, którzy jeszcze nie dopełnili formalności, aby zrobili to jak najszybciej. Ma to pozwolić uniknąć problemów związanych z opóźnieniem wypłaty świadczenia.

Możliwe duże zmiany w przyszłości

Pod koniec kwietnia do konsultacji publicznych trafił projekt przygotowany przez Ministerstwo Rodziny. Zakłada on automatyczne ustalanie prawa do 800 plus na kolejny okres świadczeniowy.

Według założeń rodzice nie musieliby już co roku składać nowych wniosków. Zdaniem ZUS takie rozwiązanie byłoby korzystne przede wszystkim dla rodzin, które przez przeoczenie zapominają o dopełnieniu formalności.

Jak złożyć dokumenty?

Resort rodziny przewiduje, że nowe rozwiązania mogłyby zacząć obowiązywać od okresu świadczeniowego 2027–2028, rozpoczynającego się 1 czerwca 2027 roku.

Z danych ZUS wynika, że do tej pory rodzice i opiekunowie złożyli ponad 3 mln 900 tys. wniosków obejmujących przeszło 5 mln 800 tys. dzieci.

Dokumenty można przekazywać wyłącznie drogą elektroniczną. Do dyspozycji pozostają aplikacja mZUS, platforma eZUS, bankowość elektroniczna oraz portal Emp@tia.

Świadczenie 800 plus przysługuje na każde dziecko do ukończenia 18. roku życia i nie jest uzależnione od dochodów rodziny. Od czerwca obowiązuje jednak wyjątek dotyczący uchodźców z Ukrainy. Zgodnie z nowymi przepisami świadczenie przysługuje na dzieci uczęszczające do polskiej szkoły lub tzw. zerówki. Warunek ten nie obejmuje młodszych dzieci, które nie podlegają jeszcze obowiązkowi nauki.

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