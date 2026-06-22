Nie tylko hale i magazyny. Nowe przepisy mogą objąć także ogrodzenia

Od początku 2025 roku obowiązują nowe definicje budynku i budowli w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych. Zmiany już teraz wywołują liczne spory interpretacyjne, a pierwsze rozstrzygnięcia sądów administracyjnych pokazują, że skutki dla przedsiębiorców mogą okazać się kosztowne.

Nowe regulacje przewidują, że budowlami są obiekty inne niż budynki, wymienione w załączniku nr 4 do ustawy wraz z instalacjami niezbędnymi do ich prawidłowego użytkowania. W wykazie znalazło się 28 kategorii obiektów.

Podatek od ogrodzeń

Znaczenie nowych definicji jest szczególnie istotne ze względu na sposób naliczania podatku. Budynki opodatkowane są według stawki kwotowej liczonej od powierzchni użytkowej. Jej wysokość zależy od przeznaczenia obiektu i jest ustalana przez rady gmin.

Inaczej wygląda sytuacja w przypadku budowli. Jeżeli są wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej, podlegają opodatkowaniu według stawki wynoszącej 2 proc. ich wartości początkowej. W praktyce oznacza to, że obciążenia podatkowe mogą być znacznie wyższe niż w przypadku budynków.

Pierwsze wyroki sądów

Zmiany w przepisach szybko stały się przedmiotem sporów między przedsiębiorcami a organami podatkowymi. Jak wskazuje „Dziennik Gazeta Prawna”, wojewódzkie sądy administracyjne wydały już pierwsze orzeczenia dotyczące nowych regulacji.

Dotychczasowe rozstrzygnięcia są w większości niekorzystne dla podatników. Sądy uznają, że część obiektów może zostać zakwalifikowana jako budowle, co automatycznie oznacza zastosowanie innego sposobu opodatkowania.

Jakie obiekty mogą zostać uznane za budowle?

Wśród obiektów wskazanych w dotychczasowych wyrokach znalazły się transformatory, centrale wentylacyjne oraz zbiorniki na wodę. Sądy wymieniają również zbiorniki magazynowe przeznaczone do przechowywania surowców i wyrobów gotowych.

Za budowle mogą zostać uznane także zbiorniki stabilizujące ciśnienie wraz z fundamentami, węzły cieplne oraz ogrodzenia o wysokości poniżej 2,20 metra. To właśnie kwalifikacja takich obiektów budzi obecnie największe kontrowersje wśród przedsiębiorców.

Ostateczne rozstrzygnięcie jeszcze przed sądami

Dotychczasowe orzeczenia nie są jeszcze prawomocne. Spory dotyczące interpretacji nowych definicji będą trafiać do kolejnych instancji.

Eksperci przewidują, że kluczowe znaczenie będą miały przyszłe rozstrzygnięcia Naczelnego Sądu Administracyjnego. To właśnie ten sąd ma ostatecznie określić, jak należy interpretować nowe przepisy i które obiekty powinny być traktowane jako budowle na potrzeby podatku od nieruchomości.

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