Wyższe podatki, mniejsze ulgi. Rząd zedrze z ryczałtowców i kupujących mieszkania

Polska jest obecnie jednym z liderów Unii Europejskiej pod względem tempa przyrostu długu – dług publiczny przekroczył 2 bln zł i to nie jest dobra wiadomość. W ciągu zaledwie jednego miesiąca wzrósł o 47 mld zł. Wskaźnik ten po raz pierwszy w historii przebił konstytucyjny próg 60 proc., osiągając 61,6 proc. PKB. Mamy też historycznie rekordowo dużą dziurę budżetową – 271,7 mld zł. Kto za to zapłaci?

Rząd szykuje porządek w podatkach i ulgach podatkowych, który będzie miał duże znaczenie dla osób na ryczałcie, dla kupujących mieszkanie oraz dla innowatorów. To oni mają zapłacić więcej do budżetu informuje dziennik „Rzeczpospolita”.

Skurczą się podatkowe preferencje. Rząd łakomym okiem patrzy na duże dochody

Osoby, które prowadzą działalność usługową i nie zatrudniają chociaż jednego pracownika na etacie przez pełny rok, już nie zapłacą 8,5-proc. podatku. Rząd chce opodatkować 15-procentowym podatkiem przychody takich osób przekraczające 100 tys. zł. Taka sama zmiana obejmie też osoby, które wynajmują swój majątek – prywatnie i w ramach działalności.

Z kolei osoby, które udostępniają podmiotom powiązanym prawa do własności intelektualnej oraz do podobnych aktywów, z wyłączeniem utworów chronionych prawem autorskim, zapłacą 17 proc. podatku.

Innowatorzy prowadzący działalność badawczo-rozwojową, którzy obecnie korzystają z ulgi IP Box (opodatkowanie dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej preferencyjną stawką 5 proc.), będą mieli dodatkowe obciażenia – warunek zatrudniania co najmniej trzech pracowników przez minimum 300 dni w roku lub współpracy z osobami osiągającymi określone poziomy wynagrodzenia.

Inwestycja w mieszkania coraz mniej opłacalna. Ulga mieszkaniowa znowu ograniczona

Rząd konsekwnetnie chce zniechęcić Polaków do inwestowania w mieszkania. Dobrze znana ulga mieszkaniowa ma być znowu okrojona, ponieważ jej pierwotnym założeniem było tylko ułatwienie podatnikom zaspokajania własnych potrzeb mieszkaniowych. Jednak spora część osób wciąż kupuje kilka nieruchomości w celach inwestycyjnych, i wielokrotnie korzysta z preferencji podatkowej i to się ma zmienić.

Prawo do skorzystania ze zwolnienia z PIT będzie przysługiwać tylko tym osobom, które nie korzystały z tej ulgi w ciągu trzech lat poprzedzających rok sprzedaży nieruchomości.

Jeżeli nie będzie sprzeciwu posłow, pronowane przez Ministerstwo Finansów zmiany wejdą w życie bardzo szybko – od 1 stycznia 2027 roku.

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