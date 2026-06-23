Ranking lokaty bankowych na rok. Dobre wieści przed wakacjami

Serwis Bankier.pl przedstawił nowy ranking lokat bankowych na rok. Przygotowane przez portal zestawienie powstało na podstawie obowiązującej stawki procentowej – im wyższa, tym wyższa pozycja w rankingu.

Liderem rankingu nadal jest Lokata standardowa, proponowana przez Inbank. Oferowane oprocentowanie wynosi – podobnie jak w maju – 4,10 proc. w skali roku. Atutem tej propozycji jest brak jakichkolwiek wymogów dodatkowych. Na depozyt można maksymalnie wpłacać 50 000 zł. Środki wpłacone na lokatę są chronione przez estoński system gwarantowania depozytów.

Drugą miejsce utrzymuje Lokata Dynamiczny Zysk od BNP Paribas Banku Polska. Jest to lokata progresywna z rosnącym z miesiąca na miesiąc oprocentowaniem. Średnia stawka obowiązująca dla całego okresu deponowania to 4,03 proc. w skali roku. Depozyt można zerwać wcześniej, jednak wówczas należy liczyć się z niższym oprocentowaniem. Oferta skierowana jest do nowych klientów, którzy otworzą konto osobiste. Maksymalna kwota wpłaty to 40 000 zł.

Lokaty bankowe na rok. Są podwyżki

Na trzecim miejscu plasują się aż cztery propozycje z 4 proc. stawką. Pierwsza to Lokata Facto z oferty BFF Banking Group. Z propozycji tej skorzystać mogą posiadacze rachunku depozytowego, a maksymalna kwota wpłaty to 12 000 000 zł. Druga lokata z „czwórką” to Lokata terminowa od Unicredit. W tym wypadku warunkiem dodatkowym jest otwarcie konta osobistego, a górny limit wpłat to aż 25 000 000 zł. Kolejna propozycja to Lokata terminowa, którą oferuje CA Auto Bank. Warto podkreślić, że o ile w przypadku wcześniejszych ofert mieliśmy do czynienia z zachowaniem dotychczasowej stawki, to tu nastąpił wzrost z 3,80 do 4 proc. Dostępna jest ona za pośrednictwem platformy Raisin i wymagane jest posiadanie na niej konta. Maksymalnie można wpłacać 410 000 zł. Ostatnia oferta z 4 proc. stawką to Lokata Standard od Toyota Bank. W tym wypadku wzrost oprocentowania jest jeszcze wyższy, gdyż przed miesiącem stawka wynosiła 3,40 proc. Na dodatek, nie trzeba spełniać żadnych warunków dodatkowych. Limit wpłat wyznaczony dla tego depozytu wynosi 100 000 zł.

Warto podkreślić, że w najnowszym ranking lokat bankowych na rok aż trzy instytucje z pierwszej dziesiątki zdecydowały się na podniesienie stawki. Poza Lokatą terminową i Lokatą Standard jest to jeszcze Lokata na nowe środki od BOŚ Banku – wzrost z 3,50 na 3,60 proc. w skali roku.

Czytaj też:

Ranking lokat bankowych na pół roku. Ostra konkurencja w czołówceCzytaj też:

Tylu Polaków trzyma pieniądze w „skarpecie”. Dane mogą zaskakiwać