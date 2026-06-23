Większość życia na emeryturze? Oto strategia oszczędzania FIRE

Kto nie ma rodzinnej fortuny zgromadzonej przez przodków i funduszu powierniczego w perspektywie, ten musi zakasać rękawy i ograniczyć wydatki. To żmudna i mało emocjonująca, ale pewna droga do zgromadzenia oszczędności. Tylko trzeba je jeszcze zainwestować, by nie straciły na wartości przez resztę życia.

Swoją strategię inwestowania pokazał Raymond Zeng, 24-letni inżynier Meta z USA. Co wybiera?

Życie programisty Meta w USA. Świadomie minimalistyczny styl

Jak opisuje Business Insider, Zeng zarabia od 7 tys. do 8 tys. dolarów miesięcznie, ale jest to kwota bez premii i akcji, które stanowią około 60 proc. całkowitego wynagrodzenia, więc w rzeczywistości zarabia o wiele więcej. Jego wypłata „na rękę” to zazwyczaj około 4 tys. dolarów miesięcznie (prawie 15 tys. zł), już po zapłaceniu podatków i wpłatach na fundusze emerytalne.

Żyje oszczędnie, nie ma auta, nie ma telewizora, nie ma nawet kanapy. Na opłacenie kawalerki wydaje 2 600 dolarów miesięcznie (niemal 10 tys. zł). Mieszka sam. Do pracy chodzi piechotą lub korzysta z firmowego transportu. Na zakupy spożywcze wydaje około 300 dol. miesięcznie (około 1100 zł), a na jedzenie na mieście – około 75 dolarów (około 300 zł). Meta dopłaca do firmowych śniadań i lunchów.

Na podróże i hobby wydaje około 400 – 500 dolarów miesięcznie, wliczając około 1 tys. dolarów rocznie na opłaty za karty kredytowe. Ze znajomymi w weekendy częściej widuje się w wirtualnej rzeczywistości niż w realu.

Jak twierdzi Zeng, w zależności od miesiąca oszczędza w ten sposób od 5 tys. do nawet 20 tys. dolarów, które inwestuje.

Finasowa strategia społeczności FIRE. Reguła 4 proc.

„Obecnie około 80 proc. moich inwestycji znajduje się na rynku amerykańskim, a 20 proc. za granicą” – zdradza Raymond Zeng. Inwestuje głównie na giełdzie i w nieruchomosci, jak większość członków społeczności FIRE (Financial Independence, Retire Early), czyli grupy osób dążących do osiągnięcia wolności finansowej i rezygnacji z tradycyjnej pracy przed ustawowym wiekiem emerytalnym.

Członkowie FIRE opierają swoje kalkulacje finansowe na tzw. regule 4 proc. Uważają, że jeśli zdołają zgromadzić kwotę równą 25-krotności rocznych wydatków, bezpiecznie wypłacając z niej każdego roku 4 proc. (skorygowane o inflację), kapitał powinien wystarczyć na całe życie. „Szacuję, że do 30. roku życia mogę zgromadzić ponad 2 mln dol. Do 40. roku życia może to być ponad 7 mln dol., choć wiele zależy od rynku” – szacuje Zeng.

Zdaniem Zenga, jedna z najważniejszych lekcji, jakie wyniósł ze społeczności FIRE, to najpierw zbudować życie, jakiego się chce, a potem na nie oszczędzać. Grupa wypracowała cztery główne style życia prowadzące do wczesnej emerytury:

Fat FIRE: Przejście na emeryturę przy zachowaniu wysokich lub luksusowych standardów życia, co wymaga zgromadzenia znacznie większego kapitału.

Przejście na emeryturę przy zachowaniu wysokich lub luksusowych standardów życia, co wymaga zgromadzenia znacznie większego kapitału. Lean FIRE: Ekstremalne oszczędzanie i życie bardzo minimalistyczne, często na granicy ubóstwa lub w oparciu o samowystarczalność.

Ekstremalne oszczędzanie i życie bardzo minimalistyczne, często na granicy ubóstwa lub w oparciu o samowystarczalność. Barista FIRE: Odejście z pełnoetatowej pracy, ale dorabianie w niepełnym wymiarze godzin (np. w kawiarni) tylko po to, by pokryć bieżące koszty i utrzymać składki zdrowotne.

Odejście z pełnoetatowej pracy, ale dorabianie w niepełnym wymiarze godzin (np. w kawiarni) tylko po to, by pokryć bieżące koszty i utrzymać składki zdrowotne. Coast FIRE: Zgromadzenie oszczędności, które z czasem urosną do kwoty potrzebnej na emeryturę, co pozwala przejść na lżejszą pracę i wydawanie wszystkich bieżących dochodów bez odkładania kolejnych.

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