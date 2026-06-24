ZUS się ugnie – decyduje jedno zaświadczenie. Otrzymują urodzeni przed 1969

Zdecydowana większość Polaków planuje przejść na emeryturę dokładnie w momencie osiągnięcia ustawowego wieku (60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn) – wynika z sondażu przeprowadzonego przez IBRiS dla „Rzeczpospolitej”. W grupie osób w wieku 50-74 lata gotowość do pozostania na rynku pracy wykazuje jedynie niewielki odsetek. Zaledwie co ósmy Polak (około 12,5 proc.) wyraża chęć kontynuowania pracy po 65. roku życia.

Urodzeni w latach 1948 – 1969 mają bardzo dobry pretekst by na emeryturę przejść znacznie wcześniej niż młodsze roczniki.

Komu przysługuje wcześniejsza emerytura? Nieoczywista lista zawodów

Wiek nie jest jedynym argumentem, przed którym ZUS się ugina przyznając starszym rocznikom wcześniejszą emeryturę. Konieczne jest spełnienie dodatkowych warunków, ale to dobra opcja dla osób pracujących w szczególnie trudnych lub szkodliwych warunkach, a także wykonujących zawody wymagające wysokiej sprawności fizycznej lub psychicznej.

Bezdyskusyjnie należy się osobom pracującym pod ziemią, również tym, które pracowały przy przetwarzaniu azbestu, przy produkcji metali ciężkich, takich jak ołów czy kadm, oraz tym, którzy brali udział w akcjach ratowniczych GOPR.

Jak informuje portal wnp.pl, takie prawo daje również zatrudnienie w służbach celnych oraz instytucjach kontrolnych państwa, praca w zawodzie dziennikarza, działalność artystyczna, wykonywanie zawodu nauczyciela, zawodowa służba wojskowa.

Bez łaski. Wpis w świadectwie pracy załatwia wcześniejszą emeryturę

Jak potwierdzić swój zawod? To pracodawca potwierdza charakter wykonywanej pracy poprzez odpowiedni wpis w świadectwie pracy. Ale wystarczy również, aby opis obowiązków odpowiadał stanowiskom wskazanym w rozporządzeniu Rady Ministrów z 7 lutego 1983 roku.

Warunki, które trzeba dodatkowo spełnić, to:

55 lat dla kobiet i 60 lat dla mężczyzn,

co najmniej 20 lat stażu pracy dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn,

co najmniej 15 lat pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze i to wykonywanej stale i w pełnym wymiarze czasu pracy.

ZUS przyjmuje wnioski o wczesniejszą emeryturę online, lub w każdym oddziale.

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