Tysiące właścicieli domów z problemem. KAS wydała nowe interpretacje

Zakup klimatyzacji z funkcją grzania przez lata pozwalał wielu właścicielom domów jednorodzinnych obniżyć podatek dochodowy. Fiskus uznawał bowiem, że takie urządzenia mogą być traktowane jak pompy ciepła, a wydatki na ich zakup i montaż kwalifikują się do ulgi termomodernizacyjnej. Teraz stanowisko administracji skarbowej uległo jednak zmianie.

W ostatnich miesiącach szef Krajowej Administracji Skarbowej wydał szereg interpretacji zmieniających wcześniejsze, korzystne dla podatników rozstrzygnięcia. Oznacza to, że osoby planujące montaż klimatyzacji nie mogą już liczyć na takie odliczenie w PIT.

Fiskus zmienił podejście do klimatyzacji

Przez lata organy podatkowe uznawały, że klimatyzatory wyposażone w funkcję grzania działają podobnie jak pompy ciepła typu powietrze–powietrze. Dzięki temu wydatki na ich zakup i montaż mogły być odliczane w ramach ulgi termomodernizacyjnej.

Przełom nastąpił po wydaniu objaśnień podatkowych dotyczących ulgi termomodernizacyjnej. Ministerstwo Finansów wskazało w nich, że odliczeniu podlegają wyłącznie wydatki wymienione w specjalnym rozporządzeniu określającym katalog materiałów, urządzeń i usług objętych preferencją podatkową.

Zdaniem szefa KAS klimatyzator z funkcją grzania nie znajduje się w tym wykazie. W konsekwencji wydatek na jego zakup oraz montaż nie może być obecnie uznany za przedsięwzięcie termomodernizacyjne.

Co z osobami, które już skorzystały z ulgi?

Najwięcej wątpliwości budzi sytuacja podatników, którzy wcześniej odliczyli klimatyzację od dochodu. Odpowiedź zależy od okoliczności konkretnej sprawy.

Jeżeli podatnik najpierw kupił urządzenie, a dopiero później wystąpił o interpretację indywidualną, może zostać zobowiązany do dopłaty podatku. W takim przypadku przepisy chronią go jednak przed naliczeniem odsetek za zwłokę oraz odpowiedzialnością karną skarbową.

Inaczej wygląda sytuacja osób, które przed zakupem uzyskały korzystną interpretację i dopiero później podjęły decyzję o inwestycji. W takich przypadkach możliwe jest skorzystanie z szerszej ochrony przewidzianej w Ordynacji podatkowej, obejmującej nawet zwolnienie z obowiązku zapłaty podatku.

Kluczowy jest moment uzyskania interpretacji

Eksperci podkreślają, że znaczenie ma nie tylko sama interpretacja, ale również moment wystąpienia skutków podatkowych. Ochrona działa przede wszystkim wtedy, gdy podatnik zastosował się do stanowiska organu podatkowego po jego otrzymaniu.

Ważne jest również, aby rzeczywisty przebieg inwestycji odpowiadał opisowi przedstawionemu we wniosku o interpretację. Jeśli urząd stwierdzi rozbieżności między opisem a stanem faktycznym, podatnik może utracić ochronę.

Zmiana podejścia fiskusa oznacza, że właściciele domów planujący zakup klimatyzacji z funkcją grzania nie powinni już zakładać automatycznie możliwości skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej. W razie wątpliwości warto sprawdzić aktualne interpretacje lub wystąpić o własne stanowisko organów podatkowych.

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