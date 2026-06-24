Nowe świadczenie coraz bliżej. Mnóstwo Polaków z prawem do wypłaty 10 tys. zł

Nowe wsparcie finansowe dla rodziców ma zachęcać do powiększania rodzin i poprawić sytuację mieszkańców wychowujących dzieci. Samorząd zdecydował o wprowadzeniu jednorazowych zapomóg, których wysokość będzie zależała od liczby urodzonych dzieci.

Najwyższa kwota wsparcia wyniesie 10 tys. zł i będzie przysługiwała przy narodzinach trzeciego oraz każdego kolejnego dziecka w rodzinie. Takie samo świadczenie otrzymają rodzice wieloraczków, jeśli podczas jednego porodu na świat przyjdzie więcej niż dwoje dzieci.

Nowe świadczenie dla rodzin. Kto dostanie 10 tys. zł?

Program przewiduje również wsparcie dla rodzin, w których pojawi się drugie dziecko. W takim przypadku wypłata wyniesie 1 tys. zł. Taka sama kwota będzie przysługiwać rodzicom, jeśli pierwszymi dziećmi urodzonymi w rodzinie będą bliźnięta.

Nowe rozwiązanie zostało przyjęte przez radnych Sosnowca i stanowi element szerszego pakietu działań prorodzinnych przygotowanych przez samorząd. Celem programu jest wsparcie mieszkańców decydujących się na powiększenie rodziny oraz poprawa warunków życia rodzin wychowujących dzieci.

Jakie warunki trzeba spełnić?

Świadczenie będzie wypłacane niezależnie od dochodów rodziny. Oznacza to, że wysokość zarobków nie wpłynie na możliwość otrzymania pieniędzy.

Aby uzyskać wsparcie, rodzice muszą jednak spełnić określone warunki. Konieczne jest zamieszkiwanie wraz z dziećmi na terenie Sosnowca oraz posiadanie ważnej Sosnowieckiej Karty Miejskiej. Wniosek o wypłatę świadczenia będzie można złożyć w ciągu sześciu miesięcy od narodzin dziecka. Obsługą programu zajmie się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Samorząd przygotował także inne udogodnienia

Nowe przepisy zastępują wcześniejsze rozwiązania dotyczące wsparcia dla rodziców wieloraczków. W ich przypadku wysokość świadczenia została podwojona – z 5 tys. zł do 10 tys. zł na każde dziecko.

Według szacunków koszty programu wyniosą około 200 tys. zł jeszcze w 2026 r., a w kolejnych latach mają sięgać około 1,5 mln zł rocznie. Środki na wypłaty będą pochodziły z budżetu miasta.

Władze Sosnowca zapowiadają również uruchomienie miejskiego biletu rodzinnego. Dzięki temu z bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską będą mogły korzystać nie tylko dzieci do 16. roku życia, ale także ich rodzice.

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