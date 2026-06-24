Popularna sieciówka z drakońską karą od UOKiK. Ucierpiało wielu polskich klientów

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zdecydował o nałożeniu ponad 3 mln zł kary na spółkę Neonet. Postępowanie wykazało szereg nieprawidłowości związanych ze sprzedażą sprzętu RTV i AGD za pośrednictwem platformy Allegro. Według ustaleń urzędu konsumenci byli wprowadzani w błąd zarówno w kwestii dostępności produktów, jak i terminów realizacji zamówień.

Urząd zwrócił uwagę, że w handlu internetowym jednym z kluczowych czynników wpływających na decyzje zakupowe klientów jest szybkość dostawy. Na platformach sprzedażowych przedsiębiorcy konkurują nie tylko ceną, ale również deklarowanym czasem wysyłki oraz informacją o liczbie dostępnych produktów.

Kara dla Neonet za wprowadzanie klientów w błąd

Jak ustalił UOKiK, część ofert publikowanych przez Neonet zawierała informacje o dostępności towarów, których spółka faktycznie nie posiadała w magazynach. W wielu przypadkach firma deklarowała wysyłkę w ciągu 24 godzin, mimo że nie była w stanie dotrzymać takiego terminu.

Do urzędu trafiały liczne skargi konsumentów, którzy wskazywali, że rzeczywisty czas realizacji zamówień znacząco odbiegał od prezentowanych informacji. Klienci często oczekiwali na przesyłki znacznie dłużej, niż wynikało to z oferty zamieszczonej na Allegro.

Klienci sami musieli pytać o swoje zamówienia

Z ustaleń postępowania wynika również, że spółka nie informowała klientów z własnej inicjatywy o problemach z realizacją zamówień. Gdy przesyłki nie były wysyłane w deklarowanych terminach, konsumenci musieli samodzielnie kontaktować się ze sprzedawcą i dopytywać o status zamówienia.

Odpowiedzi często pojawiały się dopiero po kilku lub nawet kilkunastu dniach. Wówczas klienci dowiadywali się, że zamówionego towaru nie ma na stanie lub że termin dostawy nie jest znany. Według UOKiK takie działania miały trwać co najmniej od 2021 roku.

Ponad 3 mln zł sankcji

Biorąc pod uwagę skalę oraz długotrwały charakter praktyk, prezes UOKiK zdecydował o nałożeniu na spółkę kary w wysokości 3 043 000 zł. Przy jej ustalaniu uwzględniono obrót osiągany przez Neonet za pośrednictwem platformy Allegro.

Decyzja zobowiązuje również przedsiębiorcę do zaprzestania stosowania zakwestionowanych praktyk oraz poinformowania o rozstrzygnięciu urzędu na swojej stronie internetowej i w mediach społecznościowych. Decyzja nie jest jeszcze prawomocna, a spółce przysługuje prawo do odwołania.

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