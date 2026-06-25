ZUS dopłaci ponad 300 zł miesięcznie. Wielu seniorów nie korzysta z tego prawa

Nie wszyscy seniorzy wiedzą, że poza podstawową emeryturą lub rentą mogą otrzymywać dodatkowe świadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Chodzi o ryczałt energetyczny, który ma pomóc w pokrywaniu kosztów energii elektrycznej, gazu i ogrzewania. Świadczenie wypłacane jest co miesiąc i nie podlega opodatkowaniu ani egzekucji komorniczej.

W 2025 roku wysokość ryczałtu energetycznego wynosi 312,71 zł miesięcznie. Kwota ta trafia do uprawnionych razem z emeryturą lub rentą.

Kto może otrzymać dodatkowe świadczenie?

Prawo do ryczałtu energetycznego nie przysługuje wszystkim emerytom. O wsparcie mogą ubiegać się osoby posiadające określone uprawnienia wynikające z przepisów.

Świadczenie przysługuje między innymi kombatantom, osobom represjonowanym, żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnionym oraz wdowom i wdowcom po takich osobach, o ile pobierają emeryturę lub rentę.

Co istotne, nawet jeśli uprawniony pobiera więcej niż jedno świadczenie emerytalno-rentowe, ryczałt energetyczny przysługuje tylko w jednej wysokości.

Jak otrzymać ryczałt energetyczny?

Choć ZUS wypłaca świadczenie automatycznie osobom, które mają już przyznane uprawnienia, jego uzyskanie wymaga wcześniejszego złożenia odpowiednich dokumentów.

Do ZUS należy przekazać formularz ZUS-ERK oraz dokument potwierdzający uprawnienia, wydany przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych albo właściwy organ wojskowy. Wniosek można złożyć w dowolnym momencie.

Po przyznaniu prawa do świadczenia ryczałt jest przekazywany razem z emeryturą lub rentą.

Świadczenie bez podatku i bez kryterium dochodowego

Jedną z największych zalet ryczałtu energetycznego jest brak kryterium dochodowego. Oznacza to, że wysokość emerytury czy innych dochodów nie ma wpływu na możliwość otrzymania świadczenia.

Ryczałt nie podlega także opodatkowaniu ani potrąceniom komorniczym. Cała kwota trafia więc do osoby uprawnionej.

Kwota zmienia się raz w roku

Wysokość ryczałtu energetycznego jest waloryzowana raz w roku. Nowa stawka obowiązuje od 1 marca, a jej wysokość ogłaszana jest w Monitorze Polskim.

Podstawę prawną świadczenia stanowi ustawa z 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego. To właśnie przepisy tej ustawy określają, kto może ubiegać się o dodatkowe wsparcie finansowe z ZUS.

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