Chcesz wyciąć drzewo? Jeden błąd może kosztować tysiące złotych

Usunięcie drzewa z prywatnej działki nie zawsze oznacza konieczność wizyty w urzędzie. Obowiązujące przepisy przewidują sytuacje, w których właściciel może przeprowadzić wycinkę bez uzyskiwania zezwolenia. Trzeba jednak pamiętać, że wszystko zależy od gatunku drzewa oraz obwodu jego pnia. Przekroczenie ustawowych limitów może oznaczać dotkliwe konsekwencje finansowe.

Które drzewa można wyciąć bez zgody?

Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody zezwolenie nie jest wymagane w przypadku niektórych gatunków, jeśli ich obwód pnia – mierzony na wysokości 5 cm od ziemi – nie przekracza określonych wartości.

Limit 80 cm dotyczy topoli, wierzb, klonu jesionolistnego i klonu srebrzystego. Dla kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platana klonolistnego granica wynosi 65 cm. W przypadku pozostałych gatunków drzew obowiązuje limit 50 cm, o ile nie są objęte dodatkowymi formami ochrony.

Bez konieczności uzyskania zezwolenia można również usuwać drzewa owocowe, chyba że rosną na terenie wpisanym do rejestru zabytków. Wyjątki obejmują także usuwanie gatunków obcych znajdujących się na unijnej liście inwazyjnych oraz działania prowadzone przez służby ratunkowe lub związane z usuwaniem skutków wichur.

Kiedy najlepiej przeprowadzić wycinkę?

Najbezpieczniejszym okresem na wycinkę jest czas od połowy października do końca lutego. Wtedy ryzyko naruszenia przepisów dotyczących ochrony ptaków jest najmniejsze. Wiosną i latem wycinanie drzew jest możliwe, ale przed rozpoczęciem prac należy upewnić się, że na drzewie nie znajdują się gniazda ani siedliska chronionych gatunków.

Za nielegalną wycinkę grożą wysokie kary

Przekroczenie dopuszczalnych limitów lub usunięcie drzewa wymagającego zgody może skutkować poważnymi konsekwencjami finansowymi. W przypadku drzew o obwodzie przekraczającym 100 cm kara może wynosić nawet 210 zł za każdy centymetr obwodu.

Aby uniknąć problemów, właściciel działki powinien zgłosić planowaną wycinkę do właściwego urzędu gminy, jeśli przepisy tego wymagają. Wniosek można złożyć również elektronicznie. Dodatkowa zgoda konserwatora zabytków będzie konieczna wtedy, gdy drzewo rośnie na terenie objętym ochroną konserwatorską. Przed rozpoczęciem prac warto więc sprawdzić, czy planowana wycinka mieści się w granicach przewidzianych przez obowiązujące przepisy.

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