ZUS z ważnym apelem ws. 800 plus. „Zrób to do końca czerwca”

Wraz z początkiem czerwca rozpoczął się nowy okres świadczeniowy 800 plus. Dla rodziców i opiekunów oznacza to konieczność złożenia nowego wniosku o świadczenie.

ZUS przypomina o ważnym terminie ws. 800 plus

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) przypomina, że warto złożyć wniosek do 30 czerwca, gdyż gwarantuje to wypłatę 800 plus z wyrównaniem od tego miesiąca. – Nie złożyłeś jeszcze wniosku o 800+ na nowy okres świadczeniowy? Zrób to do końca czerwca, żeby dostać świadczenie za wszystkie miesiące! – czytamy w komunikacie zamieszczonym przez ZUS na platformie X.

W praktyce sytuacja wygląda następująco: jeśli ktoś złożył wniosek do końca kwietnia, wówczas udaje się zachować ciągłość w wypłatach świadczenia, natomiast złożenie dokumentów w maju wiąże się z tym, że pieniądze wpływają w lipcu, ale z wyrównaniem za czerwiec. Środki za dany miesiąc przepadają, jeśli rodzice złożą wniosek po 30 czerwca. 800 plus będzie przysługiwało wówczas dopiero od miesiąca złożenia wniosku.

Z najnowszych danych przekazanych przez ZUS wynika, że do tej pory przyjęto ponad 4,2 mln wniosków na blisko 6,2 mln dzieci.

Z danych przekazanych „Wprost” przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wynika, że uprawnionych do otrzymywania 800 plus jest obecnie ok. 6,7 mln dzieci. To oznacza, że zdecydowana większość rodziców i opiekunów złożyła już wniosek o 800 plus.

Osobom, które jeszcze tego nie zrobiły przypominamy, że wnioski o 800 plus można składać wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem:

platformy eZUS,

aplikacji mZUS,

portalu Emp@tia lub

bankowości elektronicznej.

Obecny okres świadczeniowy 800 plus zakończy się pod koniec maja 2027 roku. Wszystko wskazuje na to, że w przyszłym roku nie trzeba będzie już pamiętać o złożeniu wniosku o 800 plus na nowy okres rozliczeniowy. Resort rodziny pracuje nad przepisami, zgodnie z którymi prawo do 800 plus będzie corocznie przedłużane na podstawie danych, którymi dysponuje ZUS. Zgodnie z założeniami rodzic lub opiekun nadal będzie musiał złożyć wniosek, ale tylko po raz pierwszy na dane dziecko.

Czytaj też:

800 plus do zmiany? Ważna deklaracja wiceministry rodzinyCzytaj też:

800 plus tylko przez 10 lat? Nowa propozycja na stole