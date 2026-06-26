Koniec z biletami w tym mieście. Od lipca rusza darmowa komunikacja

Od 1 lipca 2026 roku w Skarżysku-Kamiennej ruszy jedna z największych zmian w lokalnym transporcie publicznym od wielu lat. Miasto wprowadzi bezpłatne przejazdy autobusami dla mieszkańców, którzy spełnią określone warunki. Równocześnie całkowicie zmieni się organizacja komunikacji miejskiej.

Z rozwiązania będą mogły skorzystać wyłącznie osoby posiadające kartę mieszkańca. Aby ją otrzymać, trzeba rozliczać podatek PIT w Skarżysku-Kamiennej, być zameldowanym na terenie miasta oraz złożyć deklarację dotyczącą gospodarowania odpadami.

Kto skorzysta z bezpłatnych przejazdów?

Władze miasta podkreślają, że powiązanie darmowych przejazdów z kartą mieszkańca ma zachęcić do rozliczania podatków na miejscu oraz uszczelnić system deklaracji.

Bezpłatne przejazdy będą przysługiwać osobom, które:

rozliczają PIT w Skarżysku-Kamiennej,

są zameldowane w mieście,

złożyły deklarację śmieciową.

Spełnienie wszystkich tych warunków będzie konieczne do korzystania z komunikacji bez kupowania biletów.

Nowe rozkłady i więcej autobusów

Wraz z uruchomieniem darmowych przejazdów miasto planuje przebudowę całej siatki połączeń. Zamiast dotychczasowych rozkładów ma zostać wprowadzony system taktowy, dzięki któremu autobusy będą kursować w równych odstępach czasu.

Ma to ułatwić planowanie podróży i przesiadek oraz sprawić, że korzystanie z komunikacji będzie prostsze. Obecna sieć obejmuje 14 linii autobusowych, a po zmianach liczba wykonywanych kursów wzrośnie o około 30 tys. wozokilometrów rocznie. Dzięki temu lepszy dostęp do transportu mają zyskać także osiedla położone na obrzeżach miasta.

Miasto liczy na więcej pasażerów

Koszt funkcjonowania darmowej komunikacji oszacowano na około 1,7 mln zł rocznie. Samorząd zapowiada jednocześnie inwestycje w modernizację autobusów.

Skarżysko-Kamienna będzie drugim miastem w województwie świętokrzyskim, które zdecyduje się na taki model. Wcześniej podobne rozwiązanie wdrożyły Starachowice, gdzie – według danych samorządu – liczba pasażerów po wprowadzeniu bezpłatnych przejazdów wyraźnie wzrosła.

Władze miasta liczą, że nowy system zachęci mieszkańców do częstszego korzystania z autobusów, ograniczy ruch samochodowy w centrum i poprawi dostępność transportu publicznego.

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