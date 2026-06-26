Tyle kierowcy zapłacą w pierwszym tygodniu wakacji. Szykuje się spora zmiana

W połowie przyszłego tygodnia przejdzie do historii obowiązujący od marca pakiet Ceny Paliw Niżej (CPN). Wiązać się to będzie m.in. z zakończeniem publikacji codziennych obwieszczeń Ministerstwa Energii ws. maksymalnych stawek paliw na stacjach. Według szefa resortu Miłosza Motyki, zakończenie obowiązywania pakietu nie powinno przełożyć się na gwałtowny wzrost cen paliw. Choć od lipca wzrośnie stawka VAT, to – jak wskazał – efekt ten powinien zostać zrównoważony przez spadek cen hurtowych na rynkach.

Jak zauważają analitycy e-petrol.pl w relacji do końcówki ubiegłego tygodnia odnotowano w hurcie wyraźny wzrost cen paliw silnikowych. – Największą zmianę zanotował olej napędowy, którego cena wzrosła o 59 zł/m sześc., do 5415 zł/m sześc. Benzyna Pb95 podrożała o 33 zł/m sześc., osiągając 5274 zł/m sześc., natomiast cena Pb98 zwiększyła się o 11 zł/m sześc., do 5904 zł/m sześc. Na tym tle wyróżniał się jedynie olej opałowy, którego cena pozostała praktycznie stabilna, obniżając się nieznacznie o 4 zł/m sześc., do 4217 zł/m sześc. – wyliczają eksperci.

Paliwa zdrożeją po zniknięciu CPN?

Ile w pierwszym tygodniu wakacji kierowcy zapłacą na stacjach? Analitycy wskazują, że do 30 czerwca, czyli ostatniego dnia obowiązywania CPN, tankujący mogą spodziewać się stabilnych poziomów cenowych. Benzyna Pb98 ma kosztować od 6,61 do 6,73 zł za litr, natomiast popularna „95” odnajdzie się w przedziale od 5,90 do 6,03 zł za litr. Za litr oleju napędowego kierowcy zapłacą od 6,01 do 6,13 zł, a autogaz LPG może tanieć i powinien kosztować od 3,29 do 3,36 zł za litr. Na co tankujący muszą się nastawić od lipca?

– W dalszej części tygodnia zakończy się jednak obowiązywanie obecnego pakietu ochronnego CPN, w tym cen maksymalnych, co przełoży się na korektę stawek na stacjach paliw: w przypadku benzyny 95-oktanowej cena może sięgnąć poziomu 6,70-6,80 zł/t, a dla diesla koszt litra może ulokować się minimalnie poniżej progu 7 zł/l – przewidują analitycy e-petrol.

Eksperci zwracają uwagę na akcje rabatowe poszczególnych stacji. Circle K, Shell, bp czy Orlen oferują rabaty sięgające nawet 35–40 gr na litrze paliwa, jednak w większości przypadków wymagają korzystania z aplikacji lojalnościowych lub aktywacji specjalnych kuponów. Dodatkowe zniżki można uzyskać także po zakupach na stacji.

– Najbardziej atrakcyjna oferta pozwala obniżyć cenę paliwa nawet o 40 gr/l, a w przypadku Orlenu kierowcy mogą zaoszczędzić łącznie do 200 zł w trakcie wakacyjnej akcji. Promocje mają zachęcić zmotoryzowanych do wyboru konkretnej sieci podczas letnich wyjazdów, dlatego większość z nich obowiązuje przez całe wakacje i jest dostępna na stacjach w całej Polsce – podkreślają analitycy.

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