Mieli prawo, a teraz są emerytami stratnymi. Mniej korzystne zasady w ZUS

Postąpili zgodnie z prawem i po zmianie prawa zostali z tego powodu ukarani zmniejszonymi świadczeniami z ZUS – wcześniejszym emerytom potrącano ze świadczeń średnio od 1000 zł do nawet 1200 zł miesięcznie. Rząd wciąż zwleka z opublikowaniem korzystnego dla tej grupy seniorów wyroku Trybunału Konstytucyjnego, a Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odmówiło ujawnienia ustaleń dotyczących ustawy rozwiązującej spór o świadczenia wcześniejszych emerytów.

Zainteresowana grupa emerytów nie jest mała – liczy około 175 tys. seniorów. Rzecznik Praw Obywatelskich wskazywał, że dla tej części seniorów była to „zmiana reguł w trakcie gry”.

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Wcześniejsza emerytura była zgodna z prawem. Ale tym, którzy skorzystali z okazji przed 6 czerwca 2012 roku, pół roku później, zmniejszono świadczenia o wcześniej pobrane kwoty, gdy wystąpili o emeryturę powszechną po osiągnięciu odpowiednienigo wieku. ZUS wyliczył świadczenie według nowych, mniej korzystnych zasad.

W czerwcu 2024 roku Trybunał Konstytucyjny (TK) uznał, że takie przepisy są krzywdzące, ale rząd wyroku wciąż nie opublikował. Rada Ministrów stoi na stanowisku, że wyroki TK w obecnym składzie nie powinny być publikowane, aby nie utrwalać kryzysu praworządności.

Resort rodziny zapowiadał przeliczenie świadczeń i wstępnie zakładał wejście w życie nowej ustawy regulującej problem 1 czerwca 2026 roku. Tak się jednak nei stało i rozwiązania nie wdrożono.

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Dziennik „Fakt” ustalił, że w kwietniu odbyło się w tej sprawie spotkanie wiceministrów: Sebastiana Gajewskiego z resortu rodziny i Juranda Dropa z Ministerstwa Finansów.

„W wyniku spotkania planowane jest wejście w życie ustawy na rok 2027. Wynika to z istniejącego ryzyka braku zgody Ministerstwa Finansów na proponowane warianty i istotnego obciążenia ZUS dodatkowymi nowymi zadaniami (renty wdowie, emerytury czerwcowe)”- poinformował resort rodziny.

Szczegółowych rozwiązań jednak nie ujawniono. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej stoi na stanowisku, że informacje ze spotkań wiceministrów nie stanowią informacji publicznej.

W oparciu o wyrok TK, wielu seniorów decyduje się na indywidualną walkę w sądach. Pozytywne wyroki skutkują jednorazowymi wyrównaniami rzędu kilkunastu do nawet 30 tysięcy złotych i podwyżką świadczenia o około 1500–2000 zł miesięcznie.

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