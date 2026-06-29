150 tys. zł dopłaty na domek letniskowy! Sposób na nowe źródło dochodu

Latem klimat w Polsce daje się we znaki, zwłaszcza mieszczuchom. Wiele osób zapłaci w zamian za spokojne miejsce do życia na czas upałów. Co więcej, państwo nie widzi przeszkód, żeby dopłacić do nowego źródła dochodu – domków letniskowych.

W ramach projektów unijnych można otrzymać nie tylko jednorazową dotację na rozpoczęcie takiej działalności, ale także szkolenia, doradztwo biznesowe i tzw. wsparcie pomostowe, czyli dodatkowe środki na bieżące funkcjonowanie firmy w pierwszych miesiącach działalności.

Mylne przekonania o standardzie domków letniskowych. A liczy się tylko wpis do ewidencji

Czasy, kiedy domki letniskowe były małymi klitkami z dykty lub drewna są już za nami. Z drugiej strony wiele osób tkwi w nieaktualnym już przekonaniu, że domek, który ma ogrzewanie, łazienkę i nadaje się do mieszkania przez cały rok, powinien być traktowany jak zwykły dom jednorodzinny.

W świetle przepisów prawa decydujące znaczenie ma nie tyle standard budynku, ale jego formalna klasyfikacja w ewidencji gruntów i budynków. A to rodzi nowe możliwości.

Warto jednak z góry założyć, że taka kwalifikacja domku wyłączy go z innego rodzaju wsparcia – na przykład z programu „Czyste Powietrze”, które z założenia jest przeznaczony dla budynków mieszkalnych. A przynajmniej tak jest w 2026 roku.

Fundusze europejskie dają wysokie dotacje. I bank BGK – 150 tys. zł w zasięgu ręki

Dla właścicieli domków letniskowych atrakcyjne okazują się fundusze europejskie. Programy tego typu są często kierowane do osób mających trudniejszą sytuację na rynku pracy albo mieszkających w mniejszych miejscowościach.

Nnicjatywa LEADER wspiera przedsiębiorczość na terenach wiejskich i w małych miejscowościach, a poziom dofinansowania może sięgnąć nawet 85 proc. kosztów inwestycji. Maksymalna kwota wsparcia wynosi zwykle do 150 tys. zł. Liczy się także wpływ inwestycji na rozwój regionu, ekologiczny charakter przedsięwzięcia oraz sytuacja społeczna osoby składającej wniosek.

Kto nie jest zainteresowany dotacją, może wystąpić do Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) o pożyczkę. Program „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie”, to pożyczka na preferencyjnych warunkach dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą. Maksymalna kwota finansowania może wynieść nawet dwudziestokrotność przeciętnego wynagrodzenia, czyli ponad 150 tys. zł.

Preferencyjne warunki polegają na spłacie rozłożonej nawet na siedem lat, oraz karencji na spłatę kapitału przez pierwszy rok. Program BGK nie przewiduje także prowizji ani dodatkowych opłat.

Czytaj też:

Dobre wieści ze sklepów na początku wakacji. Ten produkt potaniał najmocniej