Usługa mPay wkrótce zniknie z rynku. KNF cofnął zgodę na świadczenie usług

Komisja Nadzoru Finansowego cofnęła mPay zezwolenie na świadczenie usług. Decyzja ma rygor natychmiastowej wykonalności. Do 30 września ma się rozliczyć z klientami.

mPay to polska aplikacja mobilna i system płatności przez telefon, które umożliwiają wygodne regulowanie należności za różnego rodzaju usługi, w tym ubezpieczeniowe, a także realizację błyskawicznych przelewów i uzyskanie pożyczek. To najdłużej działający na polskim rynku systemem płatności przez telefon komórkowy. Co się nagle stało?

mPay traci rynek. Powodem nieterminowe rozliczenia

Po latach sukcesów i stabilnego rozwoju, w 2023 roku Kraków czasowo zawiesił sprzedaż biletów komunikacji miejskiej za pośrednictwem aplikacji mPay z powodu powtarzających się problemów z nieterminowym rozliczeniem. Ponieważ spółka nadal nie wywiązywała się z umowy, w 2025 roku z jej usług zrezygnował Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie, Koleje Małopolskie oraz Zarząd Dróg Miasta Krakowa.

Pod koniec 2025 roku umowę z mPay rozwiązały m.in. Gdańsk, Warszawa, Cieszyn, Wieluń, Głogów, Konin, Wrocław i Bielsko-Biała. Powodem rozwiązania umowy również był brak terminowych płatności i niespłacone długi.

Spółka unikała wyjaśnień, ale powoływała się na trudną sytuację operatorów płatności mobilnych, którzy mają ze sprzedaży bardzo niskie marże, a muszą ponosić koszty obsługi karty czy Blika – z prowizją przewyższającą nieraz wysokość samej marży.

Fintech ma trzy miesiące na rozliczenia. Decyzja KNF wpłynęła na wartość akcji

W uzasadnieniu swojej decyzji KNF podał, że „spółka nie zapewnia ostrożnego i stabilnego zarządzania działalnością w zakresie usług płatniczych, a tym samym zachodzą przesłanki cofnięcia jej zezwolenia na świadczenie usług płatniczych w charakterze krajowej instytucji płatniczej”. Nadzorca podjął ten krok ze względu na brak spełnienia wymogów ostrożnościowych, które są kluczowe dla prowadzenia działalności jako licencjonowany dostawca usług płatniczych.

Do 30 września fintech ma się rozliczyć i zakończyć umowy z dotychczasowymi kontrahentami i użytkownikami usług płatniczych.

W momencie ogłoszenia decyzji KNF, wartość akcji spółki na GPW spadła z 22 gr za akcję do 12 gr, czyli niemal o połowę. Spółka jest notowana na NewConnect od 2014 roku. Inwestorem strategicznym mPay od 2013 roku jest Grupa Lew.

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