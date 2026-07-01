Ten typ mieszkań zostanie spisany. Trafią do centralnego rejestru

Gold-plating w prawie europejskim to zjawisko polegające na wdrożeniu w prawo krajowe unijnych dyrektyw, ale z naddatkiem. Państwa członkowskie, w tym Polska, dodają własne, często bardziej restrykcyjne wymogi. Taka praktyka jest krytykowana, ponieważ nakłada na przedsiębiorców dodatkowe bariery, utrudnia konkurowanie na rynku i zwiększa biurokrację.

Ministerstwo Sportu i Turystyki jest dumne z przygotowanej ustawy o usługach hotelarskich, regulującej najm krótkoterminowy, ponieważ jej zapisy są znacznie ostrzejsze od unijnych, które weszły w życie 20 maja 2026 roku. Co proponuje resort sportu?

Ustawa ma ukrócić nielegalną działalność. Nocny rynek pod kontrolą

Główne założenia projektu ustawy to wprowadzenie definicji najmu krótkoterminowego jako usługi hotelarskiej świadczonej przez okres krótszy niż 30 dni. A poza tym – utworzenie centralnego rejestru mieszkań wynajmowanych turystom, możliwość wyznaczania przez gminy stref zakazu najmu krótkoterminowego, a także wysokie kary za łamanie nowych przepisów.

„Nielegalnie prowadzony najem krótkoterminowy stanowi nieuczciwą konkurencję względem klasycznych usługodawców tego typu usług, jak np. hotele, pensjonaty” – uzasadniają autorzy projektu, którzy chcą, by nowe rozwiązania prawne w Polsce przeciwdziałały nielegalnej działalności na rynku noclegowym.

CWTON ucywilizuje najem na doby. Wysokie kary dla nieuczciwych właścicieli mieszkań

Centralny Wykaz Turystycznych Obiektów Noclegowych (CWTON) bedzie ogólnopolskim rejestrem apartamentów, mieszkań i domów wynajmowanych turystom. Każdy obiekt otrzyma indywidualny numer identyfikacyjny, który będzie musiał być podawany m.in. w internetowych ofertach najmu. Za złamanie zasad grozić będzie kara do 50 tys. zł.

Rady gmin zyskają możliwość wyznaczania stref, w których wynajmowanie mieszkań turystom będzie zakazane. Według autorów projektu rozwiązanie to ma ograniczyć najem krótkoterminowy w miejscach, gdzie jest on uznawany za uciążliwy dla mieszkańców. Gminy, w których problem już jest bardzo palący (np. Sopot, Kraków, Warszawa, Wrocław) mocno lobbują za tymi zmianami. Głos w sprawie zabrał też Rzecznik Praw Obywatelskich, który jest zdania, że obecnie istniejące regulacje nie pozwalają na skuteczne przeciwdziałanie temu problemowi.

Wspólnoty i deweloperzy walczą z turystami. Zapisy w aktach notarialnych

Wynajem mieszkań turystom jest tak uciążliwy dla stałych mieszkańców, że niektóre wspólnoty mieszkaniowe wprowadzają własne ograniczenia i regulaminy zabraniające prowadzenia „cichej działalności hotelowej” w budynkach wielorodzinnych. Deweloperzy, chcąc dbać o prestiż lokalizacji, zaczęli wpisywać do aktów notarialnych lub regulaminów osiedli zapisy określające minimalny czas trwania najmu lub wprost zakazujące prowadzenia działalności przypominającej hotel.

W myśl nowych przepisów, mieszkańcy i wspólnoty mieszkaniowe, będą mogły wnioskować o kontrolę mieszkań wynajmowanych turystom. Jeżeli kontrola wykaże łamanie przepisów, lokal będzie mógł zostać wykreślony z ewidencji. Odmowa przeprowadzenia kontroli będzie skutkowała zawieszeniem wpisu.

Rada Ministrów ustawę o usługach hotelarskich przyjęła.

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