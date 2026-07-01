Wielu Polaków jest w błędzie. Nie każde święto oznacza wolne od pracy

Nie każde święto państwowe oznacza automatycznie dzień wolny od pracy. Choć wiele osób utożsamia oba pojęcia, polskie przepisy rozróżniają święta państwowe od dni ustawowo wolnych od pracy. O tym, kiedy pracownik ma prawo do wolnego, decyduje ustawa o dniach wolnych od pracy.

Święta państwowe a dni wolne od pracy

Katalog dni ustawowo wolnych od pracy został określony w ustawie z 18 stycznia 1951 r. Przepisy zawierają zamkniętą listę świąt, podczas których pracownicy co do zasady nie wykonują pracy.

Do tej grupy należą:

1 stycznia – Nowy Rok,

6 stycznia – Święto Trzech Króli,

pierwszy i drugi dzień Wielkiej Nocy,

1 maja – Święto Państwowe,

3 maja – Święto Narodowe Trzeciego Maja,

pierwszy dzień Zielonych Świątek,

Boże Ciało,

15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny,

1 listopada – Wszystkich Świętych,

11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości,

24 grudnia – Wigilia Bożego Narodzenia,

25 i 26 grudnia – Boże Narodzenie.

Od ubiegłego roku do katalogu dni ustawowo wolnych od pracy dołączono również Wigilię Bożego Narodzenia.

Nie każde święto daje prawo do wolnego

Samo uznanie danego dnia za święto państwowe nie oznacza jeszcze, że jest on dniem wolnym od pracy. W polskim prawie nie funkcjonuje jedna, uniwersalna definicja święta państwowego, a pojęcie to pojawia się m.in. w ustawie o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej.

Dlatego część świąt, mimo swojej rangi, nie została wpisana do katalogu dni ustawowo wolnych od pracy.

Te święta nie są dniami wolnymi

Przykładem jest Narodowy Dzień Pamięci Powstania Warszawskiego obchodzony 1 sierpnia. Mimo że ma status święta państwowego, obecnie nie daje prawa do dnia wolnego od pracy.

Podobnie jest z Dniem Flagi Rzeczypospolitej Polskiej obchodzonym 2 maja oraz Dniem Edukacji Narodowej przypadającym 14 października. Oba święta mają znaczenie państwowe, jednak nie znajdują się w ustawowym wykazie dni wolnych od pracy.

To właśnie ustawa o dniach wolnych od pracy, a nie sam status święta państwowego, przesądza o tym, czy pracownik może skorzystać z dnia wolnego.

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