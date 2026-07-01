Co można kupić na rządowym portalu licytacyjnym? Bo już działa od lipca

– Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów. Kupujący będą mogli przeglądać oferty i dokonywać zakupów tak, jak najbardziej lubią – bezpośrednio z domu lub innego, dowolnie wybranego miejsca w dogodnym dla siebie czasie. Będą też mogli bezgotówkowo wpłacić wadium i zapłacić za zakup – reklamował portal eLicytacje KAS wiceminister finansów Szef KAS Marcin Łoboda.

Urzędu skarbowe zamieszczają już obwieszczenia o dokonywanych sprzedażach w trybie licytacji, przetargu ofert lub sprzedaży z wolnej ręki.

Co można kupić w okazyjnej cenie? Oferta rządowego portalu eLicytacje

Aby zacząć polowanie na atrakcyjne oferty trzeba najpierw stworzyć profil użytkownika, czyli spersonalizowane, uwierzytelnione konto przypisane do konkretnej osoby. Profil zostanie utworzony automatycznie przy pierwszym logowaniu do portalu, po zaakceptowaniu regulaminu.

Na co konkretnie można zapolować? Na wszysko co nie jest wyłączone z egzekucji, czyli na biżuterię, zegarki, odzież sportową, suknie ślubne, buty, elementy ogrodzenia, meble, wyposażenie wnętrz, w tym duże i małe AGD, ubranka i akcesoria dla zwierząt, samochody i maszyny przemysłowe. Na portalu są również sprzedawane domy, działki, mieszkania, garaże, hale produkcyjne i magazynowe, miejsca parkingowe, udziały w częściach wspólnych lub prawa majątkowe.

Dotychczas ogłoszenia o sprzedażach egzekucyjnych prowadzonych przez naczelników urzędów skarbowych były publikowane na stronach BIP Izb Administracji Skarbowej.

Nowe udogodnienia wprowadzane etapami. Darmowe przeglądanie bez logowania

To nie wszystkie udogodnienia 21 lipca na portalu pojawią się pierwsze elektroniczne licytacje. 31 lipca użytkownicy będą mogli dokonać pierwszych zakupów z wolnej ręki – na wzór funkcjonujących w komercyjnych portalach sprzedażowych opcji: „kup teraz”.

Przeglądanie ofert jest w pełni darmowe i nawet nie wymaga logowania. Wpłaty wadium oraz opłaty za wylicytowane towary można dokonywać bezgotówkowo – przelewem lub BLIKIEM.

Krajowa Adminiustracja zapewnia, że portal eLicytacje zapewnia przejrzystość przebiegu licytacji elektronicznych eliminując zmowy licytacyjne, czyli nielegalne porozumienia między uczestnikami licytacji, których celem jest sztuczne wpłynięcie na wynik.

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