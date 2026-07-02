To urządzenie pożera prąd jak szalone. Rachunki mogą mocno wzrosnąć

Rosnące ceny energii sprawiają, że coraz więcej osób szuka sposobów na ograniczenie zużycia prądu. Choć większość domowych urządzeń pobiera energię przez cały rok, niektóre mają znacznie większy wpływ na wysokość rachunków niż inne.

Nawet sprzęt pozostawiony w trybie czuwania zużywa energię elektryczną. Dlatego eksperci przypominają, że warto odłączać od zasilania urządzenia, z których aktualnie nie korzystamy.

Ładowarka też pobiera prąd

Pozostawiona w gniazdku ładowarka do telefonu nadal zużywa niewielkie ilości energii. W przypadku modelu o mocy 90 W koszt takiego poboru może wynieść około 6 zł w skali roku. Nowoczesne urządzenia spełniają unijne normy, które ograniczają pobór energii w trybie czuwania do maksymalnie 0,1 W.

Odłączanie nieużywanego sprzętu od prądu ma jednak znaczenie nie tylko dla rachunków. W przypadku starszych urządzeń zmniejsza również ryzyko awarii czy zwarcia instalacji elektrycznej.

Te urządzenia generują największe koszty

Do najbardziej energochłonnych urządzeń w domu należą sprzęty używane w kuchni. Przeciętna lodówka pracuje przez całą dobę i zużywa około 0,75 kWh energii dziennie, co przekłada się na około 170 zł kosztów rocznie.

Pralka podczas jednego cyklu pobiera od 0,6 do 1 kWh energii. Przy codziennym praniu roczny koszt jej użytkowania może wynieść od około 135 do 226 zł.

Jeszcze więcej energii potrzebuje piekarnik. Model o mocy 2500 W używany codziennie przez około pół godziny może zużyć w ciągu roku około 365 kWh energii. Oznacza to wydatek przekraczający 230 zł rocznie.

Rachunki za prąd najbardziej podnosi płyta indukcyjna

Największym "pożeraczem" energii spośród popularnych urządzeń kuchennych pozostaje płyta indukcyjna. Godzina pracy urządzenia może kosztować około 1,50 zł. Jeśli korzystamy z niej średnio przez godzinę każdego dnia, roczny koszt zużytej energii może sięgnąć około 550 zł.

Eksperci podkreślają, że największe oszczędności można osiągnąć nie tylko poprzez wybór energooszczędnych urządzeń, ale także dzięki rozsądnemu korzystaniu ze sprzętu AGD i wyłączaniu elektroniki wtedy, gdy nie jest potrzebna.

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