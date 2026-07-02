Budujesz garaż lub szopę? Od 20 września wchodzą nowe przepisy

Od 20 września 2026 r. wejdą w życie zmiany w przepisach dotyczących sytuowania garaży i budynków gospodarczych. Ministerstwo Rozwoju i Technologii zwiększy dopuszczalne wymiary obiektów, które będzie można postawić bezpośrednio przy granicy działki lub w odległości co najmniej 1,5 metra.

Obecnie przepisy pozwalają na budowę wolnostojącego garażu lub budynku gospodarczego przy granicy działki w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej, jeśli jego długość nie przekracza 6,5 m, a wysokość 3 m. Od września limity zostaną podniesione.

Garaż przy granicy działki będzie mógł być większy

Po zmianach maksymalna długość takiego obiektu wzrośnie do 7 metrów, a dopuszczalna wysokość do 3,5 metra. Zmiana została zaakceptowana przez resort w trakcie prac nad nowelizacją rozporządzenia dotyczącego warunków technicznych budynków.

Nowe przepisy obejmą garaże oraz budynki gospodarcze sytuowane bezpośrednio przy granicy działki lub w odległości nie mniejszej niż 1,5 metra od niej, pod warunkiem że ściana od strony granicy nie będzie posiadała okien ani drzwi.

Nadal obowiązują podstawowe odległości

Zasadą pozostaje, że budynki powinny być sytuowane 4 metry od granicy działki, jeśli ściana ma okna lub drzwi, albo 3 metry, gdy ściana nie posiada takich otworów. Przepisy przewidują jednak wyjątki dla zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej oraz sytuacji określonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Możliwe jest również wybudowanie garażu bezpośrednio przy granicy, jeżeli będzie przylegał do istniejącego budynku na sąsiedniej działce i spełni wymagania wynikające z miejscowego planu lub decyzji o warunkach zabudowy.

Resort nie zgodził się na kolejną zmianę

Podczas konsultacji Krajowa Rada Izby Architektów RP postulowała usunięcie z przepisów określenia „wolnostojący". Zdaniem architektów pozwoliłoby to na sytuowanie przy granicy także garaży stanowiących przedłużenie domu jednorodzinnego.

Ministerstwo Rozwoju i Technologii odrzuciło jednak tę propozycję. Oznacza to, że nowe przepisy nie obejmą garaży połączonych z budynkiem mieszkalnym. Zwiększone limity wymiarów będą dotyczyć wyłącznie wolnostojących garaży i budynków gospodarczych.

Nowelizacja rozporządzenia ma wejść w życie 20 września 2026 roku.

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