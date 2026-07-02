Nie wszystkie paszporty są czerwone. Kolor okładki ma swoje znaczenie

Choć wszystkie paszporty pełnią tę samą funkcję i potwierdzają tożsamość podczas przekraczania granic, ich wygląd może się znacząco różnić. Jednym z najbardziej charakterystycznych elementów dokumentu jest kolor okładki, który często ma związek z historią, kulturą lub tradycją danego państwa.

Na świecie funkcjonuje blisko 200 różnych paszportów. Nie istnieją jednak międzynarodowe przepisy określające, jaki kolor powinien mieć taki dokument. O jego wyglądzie decydują poszczególne państwa.

Kolory paszportów a tradycja i symbolika

Najczęściej spotykanym kolorem jest burgund. Takie okładki mają paszporty większości państw Unii Europejskiej, które przez lata ujednoliciły wygląd dokumentów podróżnych. Burgund stał się symbolem europejskiej integracji i wspólnej tożsamości. Podobne rozwiązania przyjęły również m.in. Szwajcaria i Serbia, a czerwone odcienie występują także w części państw Ameryki Południowej.

Granatowe i niebieskie paszporty dominują przede wszystkim w obu Amerykach oraz części Oceanii. Korzystają z nich m.in. Stany Zjednoczone, Brazylia i Australia. Choć bywają kojarzone z krajami tzw. Nowego Świata, ich wybór wynika przede wszystkim z decyzji poszczególnych państw.

Zielone i czarne paszporty mają własną historię

Zielone okładki są szczególnie popularne w krajach muzułmańskich. W islamie kolor ten symbolizuje życie, dobrobyt i raj, dlatego pojawia się również na flagach oraz godłach. Takie paszporty wydają m.in. Arabia Saudyjska, Pakistan i Maroko. W części państw afrykańskich zieleń nawiązuje natomiast do przyrody i bogactw naturalnych.

Znacznie rzadziej spotykane są paszporty z czarną okładką. Jednym z najbardziej znanych przykładów jest Nowa Zelandia, gdzie czerń odwołuje się do narodowych symboli oraz słynnej drużyny rugby All Blacks. W niektórych państwach bardzo ciemne okładki wykorzystywane są również w paszportach dyplomatycznych i specjalnych.

Jeden kraj może wydawać kilka rodzajów paszportów

Nie wszystkie paszporty wydawane przez jedno państwo wyglądają tak samo. Oprócz zwykłych dokumentów funkcjonują również paszporty dyplomatyczne, służbowe czy tymczasowe, które często mają inny kolor okładki.

Takie rozwiązanie ułatwia identyfikację rodzaju dokumentu i jego posiadacza. Ponieważ nie obowiązują żadne międzynarodowe regulacje dotyczące barwy paszportów, państwa mogą samodzielnie decydować o ich wyglądzie, podkreślając w ten sposób własną historię, tradycję i tożsamość narodową.

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