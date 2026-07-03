Jedna wizyta i prawie 700 zł. Polacy biją rekordy w butelkomatach

Po fali narzekań przyszedł czas na rekordy. Polacy coraz chętniej korzystają z systemu kaucyjnego, a liczba zwróconych opakowań w butelkomatach stale rośnie. Najnowsze dane przekazane przez Lidl Polska pokazują, że od początku funkcjonowania programu klienci oddali do butelkomatów już ponad pół miliarda opakowań.

Pół miliarda opakowań wróciło do obiegu

Według danych przekazanych przez Lidl liczba zwróconych opakowań przekroczyła już 500 mln sztuk. Jak wynika z przedstawionych statystyk, obecnie ponad 85 proc. wszystkich opakowań oddawanych do automatów stanowią butelki i puszki oznaczone symbolem kaucji.

– Sklepy Lidl Polska były w pełni przygotowane na start systemu kaucyjnego w Polsce, a klienci już kilka miesięcy wcześniej mogli zapoznać się z procesem zwrotu opakowań – mówi Aleksandra Robaszkiewicz, dyrektorka ds. relacji korporacyjnych w Lidl Polska, wskazując na imponującą liczbę zwróconych opakowań.

– Wynik na poziomie pół miliarda zebranych opakowań kaucyjnych pokazuje, że system nie tylko działa sprawnie, ale stał się elementem wizyty w naszych sklepach. Zdajemy sobie sprawę, że to proces, który wymaga czasu i nowych rutyn zakupowych, dlatego w Lidl Polska od samego początku koncentrujemy się na tym, aby maksymalnie ułatwić to zadanie naszym klientom. Ten imponujący wynik to nasz wspólny sukces – podkreśla Aleksandra Robaszkiewicz.

Rekordowe zwroty i najwyższy kupon

Sieć poinformowała również o rekordowych wynikach osiągniętych w poszczególnych sklepach. Najwięcej plastikowych butelek zwrócono w placówce w Wieliczce, natomiast rekordową liczbę aluminiowych puszek przyjęto w sklepie w Gdyni.

Według danych Lidla:

w sklepie w Wieliczce klienci oddali 73 750 plastikowych butelek kaucyjnych,

w Gdyni zwrócono 38 612 puszek objętych systemem kaucyjnym,

najwyższy kupon wygenerowany przez butelkomat miał wartość 685,50 zł.

Zdaniem sieci wyniki pokazują, że korzystanie z butelkomatów staje się coraz bardziej powszechnym elementem codziennych zakupów.

Lidl stawia na wygodę

Lidl zwraca uwagę, że funkcjonowanie systemu zostało uproszczone z myślą o użytkownikach.

– Kluczowym elementem strategii sieci pozostaje ułatwianie domowej segregacji, dlatego automaty w sklepach Lidl Polska przyjmują nie tylko butelki i puszki z logo kaucji, ale także starsze partie opakowań po napojach bez tego oznaczenia. Dzięki temu klienci nie muszą każdorazowo sprawdzać etykiet, a Lidl Polska stara się, aby odpady trafiły do ponownego przetworzenia – informuje sieć.

Sieć przypomina również, że kupon wydrukowany przez butelkomat można zrealizować w dowolnym sklepie Lidl w Polsce. Środki można odebrać w gotówce przy kasie lub wykorzystać do obniżenia wartości zakupów. Takie rozwiązanie ma ułatwić korzystanie z systemu kaucyjnego osobom, które nie wracają do tego samego sklepu, w którym oddały opakowania.

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