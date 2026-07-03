Tysiące Polaków przepłacają za prąd. Wystarczy zmienić jedną rzecz

Osoby korzystające z liczników zdalnego odczytu mogą sprawdzić, czy wybrana taryfa energii rzeczywiście jest dla nich najkorzystniejsza. Nowa funkcja w aplikacji eLicznik analizuje sposób zużycia energii i pokazuje, ile można zapłacić przy różnych wariantach rozliczeń.

Rozwiązanie wykorzystuje dane przesyłane bezpośrednio z inteligentnych liczników. Dzięki temu użytkownik może zobaczyć, jak jego codzienne nawyki przekładają się na wysokość opłat za energię elektryczną.

Nowe narzędzie porówna różne taryfy

Nowa funkcja działa jak wirtualny doradca energetyczny. Analizuje historię zużycia energii i przelicza koszty dla różnych grup taryfowych. Pozwala sprawdzić, czy zmiana taryfy mogłaby obniżyć rachunki.

Według Taurona wielu odbiorców nadal korzysta z popularnej taryfy G11, choć w ich przypadku korzystniejsze mogłyby okazać się inne rozwiązania. Aplikacja umożliwia również przeprowadzanie symulacji, pokazując, jak zmieniłyby się koszty po przeniesieniu części zużycia na godziny z tańszą energią, np. w nocy.

Aplikacja pokazuje, kiedy zużywasz najwięcej energii

eLicznik umożliwia bieżące monitorowanie poboru energii. Użytkownicy mogą sprawdzić, w jakich godzinach zużycie jest najwyższe, porównać wyniki z poprzednimi okresami oraz włączyć powiadomienia o nietypowym wzroście zużycia.

Takie informacje pomagają szybciej wykryć urządzenia odpowiadające za wysokie rachunki i lepiej kontrolować domowe wydatki na energię.

Wymiana liczników potrwa do 2031 roku

Nowa funkcjonalność jest elementem programu AMIPlus, którego celem jest wymiana tradycyjnych liczników na urządzenia umożliwiające zdalny odczyt danych. Jak podaje Tauron, tylko w 2025 r. na realizację programu przeznaczono 333 mln zł.

Zgodnie z harmonogramem wszyscy odbiorcy obsługiwani przez Tauron Dystrybucję mają korzystać z inteligentnych liczników do 2031 roku. Spółka dostarcza energię do blisko 6 mln odbiorców na terenie województw dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, małopolskiego oraz części województwa podkarpackiego.

Oprócz nowej funkcji w aplikacji eLicznik firma udostępnia także internetową porównywarkę taryf dystrybucyjnych, która pozwala sprawdzić opłacalność pięciu dostępnych modeli rozliczeń – od standardowych taryf po rozwiązania wykorzystujące ceny dynamiczne.

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