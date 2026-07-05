Sygnał dzwonka a potem milczenie. Jak reagować na takie połączenia telefoniczne?

Oszuści są bardzo kreatywni. Każda nowa technologia jest szybko przez nich wykorzystywana w złym celu. Na dodatek dobrze znają ludzką psychikę i korzystają z tej wiedzy. W takich okolicznościach trudno nie wpaść w zastawioną pułapkę.

Pierwszy krok do uniknięcia nieszczęścia to uświadomienie sobie, że technologią nie rządzi przypadek. Drugi krok to zachowanie zimnej krwi.

Kto wykonuje głuche połączenia? Rejestracja w bazie danych

Głuche połączenie to nie jest błahostka ani usterka techniczna tylko początek wyrafinowanego oszustwa, które jedną z nowych metod wykorzystywanych przez przestepców.

Za tymi połączeniami nie stoi człowiek, ale zautomatyzowane oprogramowanie, tzw. autodialer. Algorytm konsekwnetnie i systematycznie wybiera tysiące numerów telefonów całkowicie losowo i przez całą dobę. Jedynym celem tego działania jest sprawdzenie, czy numer jest faktycznie aktywny.

Jeśli połączenie zostanie odebrane, system zarejestruje numer jako przypisany i aktywny. W ten sposób w bardzo krótkim czasie powstaje baza danych zweryfikowanych numerów telefonów, którą łatwo można sprzedać – na przykład w darknecie.

Co zrobić z głuchym połączeniem? Proste rady są nalepsze

Baza aktywnych numerów telefonów to znakomity początek całego szeregu telefonicznych oszustw - przestępcy dzwonią lub wysyłają SMS-y, podszywając się pod pracowników banków, policjantów, urzędników lub rodzinę. Ich celem jest wyłudzenie danych osobowych, danych do logowania w bankowości online, haseł jednorazowych lub nakłonienie do przelania pieniędzy.

Co gorsza, na wyświetlaczu telefonu pojawia się oficjalny numer banku lub policji, ale w rzeczywistości dzwoni oszust.

Najważniejsza i niezwykle skuteczna rada jest prosta: jeśli to możliwe, nie odbierać połączeń z nieznanych numerów. Jeśli jednak odebrane połączenie jest głuche, należy się rozłączyć natychmiast. Każda sekunda spędzona na linii dostarcza systemowi cennych informacji.

Należy również unikać mówienia do słuchawki, ponieważ są już systemy, które rejestrują próbki głosu. Mogą one zostać wykorzystane do dalszych przestępstw. Pod żadnym pozorem nie można również oddzwaniać na nieznane numery, ponieważ niektóre z nich są celowo kosztowne. Najlepiej je po prostu zablokować i być czujnym, bo oszuści wkrótce zaatakują.

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