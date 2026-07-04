Rząd szykuje zmiany w podatkach. Nowa stawka 15 proc. dla części podatników

Ministerstwo Finansów pracuje nad projektem zmian w ustawach o PIT, CIT oraz ryczałcie. Propozycje obejmują m.in. podwyższenie stawki ryczałtu dla części przedsiębiorców, ograniczenie możliwości korzystania z ulgi mieszkaniowej oraz nowe warunki stosowania preferencji podatkowych.

Większość nowych regulacji ma wejść w życie od 1 stycznia 2027 r., choć część przepisów przewiduje okresy przejściowe.

15-procentowy ryczałt dla części przedsiębiorców

Jedną z najważniejszych propozycji jest wprowadzenie 15-procentowej stawki ryczałtu dla osób świadczących usługi, które nie zatrudniają przez cały rok co najmniej jednego pracownika na pełen etat. Wyższa stawka miałaby dotyczyć przychodów przekraczających 100 tys. zł.

Taką samą, 15-procentową stawką mają zostać objęci również ryczałtowcy wynajmujący majątek podmiotom powiązanym, jeśli ich przychody przekroczą ten sam próg.

Zmiany w uldze mieszkaniowej i IP Box

Projekt zakłada także zaostrzenie zasad korzystania z ulgi mieszkaniowej. Resort chce ograniczyć możliwość ponownego skorzystania z preferencji do sytuacji, gdy od jej wcześniejszego wykorzystania miną co najmniej trzy lata.

Zmiany obejmą również preferencję IP Box. Korzystanie z niej ma zostać uzależnione od zatrudniania co najmniej trzech pracowników przez minimum 300 dni w roku albo współpracy z osobami osiągającymi określony poziom wynagrodzenia.

Dłuższy okres opodatkowania sprzedaży majątku

Ministerstwo Finansów proponuje również wydłużenie okresu, w którym sprzedaż składników majątku wycofanych z działalności gospodarczej – na przykład samochodu poleasingowego – przez członka rodziny będzie skutkowała obowiązkiem zapłaty podatku PIT.

Obecnie okres ten wynosi sześć miesięcy. Zgodnie z projektem miałby zostać wydłużony do trzech lat.

Jeśli proponowane przepisy zostaną uchwalone, nowe zasady zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2027 r. i obejmą zarówno przedsiębiorców rozliczających się ryczałtem, jak i podatników korzystających z wybranych ulg podatkowych.

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