Legalne nocowanie na działce ROD? To się może udać

Lato w mieście to coraz częsciej trudna do zniesienia pora roku. Zwłaszcza w mieszkaniu i zwłaszcza po upalnym dniu. Większość budynków – dzięki ociepleniu – trzyma ciepło jak termos. Spędzenie nocy w takich warunkach nie daje wytchnienia i nie pomaga zregenerować sił.

Temperatura dużo szybciej obniża się tam, gdzie jest dużo zieleni. Mimo wszystko nie warto jednak próbować spędzać nocy w miejskim parku. Rozbicie namiotu w czy spanie na karimacie może skutkować mandatem od Straży Miejskiej. A co jeśli mamy działkę z altanką w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym, lub znajomych z taką działką?

Dziarżawca to nie właściciel. Zdanie sąsiadów się liczy

Okazuje się, że działka ROD od czasu do czasu może być miejscem okazjonalnego noclegu, ale na pewno nie można na niej zamieszkać i starać się o stały adres. Krótki pobyt podczas weekendu czy urlopu jest zazwyczaj akceptowany i tolerowany przez władze ogródków działkowych, jak i przez innych użytkowników.

Warto zdawać sobie sprawę z realiów: kupując działkę, jej użytkownik nie staje się właścicielem, a jedynie jej dzierżawcą – tereny ROD należą zazwyczaj do skarbu państwa lub samorządów. Oznacza to, że kupujący opłaca jedynie prawo do korzystania z gruntu oraz staje się właścicielem znajdujących się na nim nasadzeń i altany – najczęściej o powierzchni do 35 m2 i wysokości do 5 m z dachem stromym, lub do 4 m z dachem płaskim. Nie oznacza to jednak, że dzierżawca może na działce robić wszystko.

Głośne spotkania towarzyskie zakłócające spokój sąsiadów nie są mile widziane. Podobnie jak lekceważenie ciszy nocnej, czy śmiecenie.

Planowanie noclegu na działce. Działka to nie kemping

Wbrew pozorom, nocleg na działce wcale nie należy do najprostszych. Altana działkowa nie jest wygodnym domem jednorodzinnym, a ogród działkowy nie ma charakteru osiedla mieszkaniowego ani pola kempingowego. Krótko mówiąc, działki na ogół nie są skanalizowane – rozbudowa sieci kanalizacyjnej w ogrodach działkowych wiąże się ze zbyt dużymi kosztami dla zarządów.

Co prawda regulaminy ROD pozwalają na montaż natrysków w altanach, ale ich instalacja oraz budowa szczelnego szamba lub podłączenie do miejskiej sieci kanalizacyjnej leżą po stronie działkowicza.

Dostępne na działkach WC nie musi być czynne wieczorem i nocą, czyli po zamknięciu ogrodu, co też trzeba wziąć pod uwagę. Okazjonalnym rozwiązaniem może być w takiej sytuacji przenośna toaleta.

W niektórych ROD są dodatkowe zasady dotyczące poruszania się po terenie po określonych godzinach, korzystania z bram, parkowania czy zachowania ciszy nocnej, co – planując nocleg na działce – również warto wziąć pod uwagę.

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