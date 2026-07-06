Gdzie wyrzucić opakowanie po dezodorancie? Jeden błąd jest bardzo częsty

Rosnące opłaty za odbiór odpadów sprawiają, że coraz więcej osób zwraca uwagę na prawidłową segregację śmieci. Wątpliwości pojawiają się jednak nawet przy codziennych produktach. Jednym z nich jest dezodorant, którego opakowanie – w zależności od rodzaju – powinno trafić do różnych pojemników.

Gdzie wyrzucić opakowanie po dezodorancie?

W przypadku dezodorantu w sprayu najważniejsze jest sprawdzenie, czy puszka została całkowicie opróżniona. Jeśli po naciśnięciu atomizera nie wydobywa się już gaz, metalowe opakowanie można wrzucić do żółtego pojemnika na metale i tworzywa sztuczne.

Inaczej wygląda sytuacja, gdy pojemnik nadal znajduje się pod ciśnieniem. Takiego aerozolu nie należy wrzucać do zwykłych odpadów. Powinien zostać przekazany do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), gdzie zostanie odpowiednio zutylizowany.

Rodzaj opakowania ma znaczenie

Plastikowe opakowania po dezodorantach w kulce również trafiają do żółtego pojemnika.

Jeśli natomiast dezodorant znajduje się w szklanym flakonie nadającym się do recyklingu, szkło można wyrzucić do zielonego pojemnika. Plastikowe elementy, takie jak nakrętka czy kulka, warto wcześniej oddzielić i umieścić w żółtym koszu.

Problem pojawia się przy ozdobnych opakowaniach wykonanych z materiałów trudnych do rozdzielenia. Takie elementy mogą nie nadawać się do recyklingu szkła i powinny trafić do odpadów zmieszanych.

Nie tylko dezodorant. Jak postąpić z tubką po paście?

Podobne zasady dotyczą opakowań po paście do zębów. Opróżnioną tubkę oraz plastikowy korek należy wyrzucić do żółtego pojemnika na metale i tworzywa sztuczne. Nie ma potrzeby dokładnego mycia opakowania – nowoczesne instalacje recyklingowe radzą sobie z niewielkimi pozostałościami produktu.

Z kolei kartonowe pudełko po paście należy zgnieść i wrzucić do niebieskiego pojemnika przeznaczonego na papier.

Właściwa segregacja pozwala uniknąć błędów

Choć zasady wydają się proste, wiele osób nadal ma wątpliwości dotyczące codziennych odpadów. W przypadku dezodorantów kluczowe znaczenie ma rodzaj opakowania oraz to, czy pojemnik jest całkowicie pusty. Sprawdzenie tych dwóch elementów pozwala prawidłowo posegregować odpady i ułatwia ich późniejszy recykling.

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