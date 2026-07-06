ZUS wypłaca nawet 1978 zł miesięcznie. Wielu seniorów nie zna tego świadczenia

Od marca 2026 roku maksymalna wysokość świadczenia Mama 4 plus wynosi 1978,49 zł miesięcznie. To rodzicielskie świadczenie uzupełniające wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych osobom, które wychowały co najmniej czworo dzieci, a nie wypracowały minimalnej emerytury lub nie mają prawa do emerytury.

Mama 4 plus. Ile wynosi świadczenie?

Wysokość świadczenia jest powiązana z kwotą minimalnej emerytury. Osoby, które nie pobierają żadnej emerytury, mogą otrzymać pełne 1978,49 zł miesięcznie. Jeśli senior pobiera już świadczenie niższe od emerytury minimalnej, ZUS dopłaca jedynie kwotę potrzebną do osiągnięcia obowiązującego minimum.

Z najnowszych danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wynika, że przeciętna wypłata w ramach programu w kwietniu 2026 roku wyniosła 1083,23 zł. W tym samym miesiącu świadczenie pobierało około 60 tys. osób.

Kto może otrzymać pieniądze z ZUS?

Świadczenie przysługuje przede wszystkim kobietom, które osiągnęły wiek emerytalny, wychowały co najmniej czworo dzieci i nie mają prawa do minimalnej emerytury lub ich emerytura jest od niej niższa.

W wyjątkowych sytuacjach wsparcie może zostać przyznane również ojcom. Jest to możliwe wtedy, gdy matka porzuciła rodzinę albo zmarła.

Jak złożyć wniosek?

Aby otrzymać świadczenie, należy złożyć w ZUS formularz ERSU. We wniosku trzeba podać podstawowe dane osobowe, adres zamieszkania i korespondencyjny, wskazać sposób wypłaty świadczenia oraz złożyć własnoręczny podpis.

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku ZUS rozpoczyna wypłatę świadczenia, którego wysokość zależy od sytuacji emerytalnej wnioskodawcy.

ZUS może wstrzymać wypłatę

Osoby pobierające świadczenie mają obowiązek informowania ZUS o każdej zmianie, która może wpływać na prawo do jego otrzymywania lub wysokość wypłaty.

Instytucja może zakończyć wypłatę świadczenia między innymi wtedy, gdy beneficjent uzyska inne świadczenie wpływające na jego sytuację lub wystąpią okoliczności powodujące utratę prawa do wsparcia. Dlatego ZUS przypomina, że każdą zmianę należy niezwłocznie zgłosić.

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