Ruszył program z dopłatą do 8 tys. zł. Pieniądze trafią do właścicieli domów

Właściciele domów jednorodzinnych mogą otrzymać nawet 8 tys. zł wsparcia na budowę przydomowych systemów retencji. Dofinansowanie na deszczówkę obejmuje refundację do 90 proc. kosztów kwalifikowanych, jednak inwestycja musi spełnić określone wymagania.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Program obejmuje zakup, dostawę, montaż, budowę, rozbudowę oraz uruchomienie instalacji służących do gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi.

Wsparcie można przeznaczyć między innymi na systemy zbierające wodę z dachów, podjazdów i chodników, zbiorniki do magazynowania deszczówki, instalacje retencyjne oraz rozwiązania umożliwiające wykorzystanie zgromadzonej wody, na przykład do podlewania ogrodu.

Kto może otrzymać pieniądze?

O wsparcie mogą ubiegać się właściciele, współwłaściciele oraz użytkownicy wieczyści domów jednorodzinnych.

Z programu nie skorzystają osoby, których nieruchomość otrzymała już dofinansowanie w ramach programu „Moja Woda”. Jednocześnie z nowych środków mogą korzystać również rolnicy, jeśli inwestycja dotyczy przydomowej retencji związanej z domem jednorodzinnym, a nie infrastruktury wykorzystywanej w działalności rolniczej.

Warunki otrzymania dotacji

Aby inwestycja kwalifikowała się do wsparcia, wartość kosztów kwalifikowanych musi wynieść co najmniej 2 tys. zł.

Dodatkowo pojemność zbiorników na wodę opadową powinna wynosić minimum 2 m sześc., a powierzchnia, z której będzie zbierana deszczówka, nie może być mniejsza niż 50 mkw.

Program przewiduje refundację do 90 proc. kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 8 tys. zł. Zwrot obejmuje wydatki poniesione od 1 lipca 2024 r.

Gdzie składać wnioski?

Nabór prowadzą wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Na realizację programu przeznaczono 173 mln zł pochodzące z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko (FEnIKS) 2021–2027. W praktyce oznacza to, że o przyznaniu środków może decydować dostępność pieniędzy w poszczególnych województwach, dlatego złożenia wniosku nie warto odkładać.

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