KRUS ujawnił rekordową emeryturę. Różnica względem ZUS jest ogromna

Choć rekordowa emerytura wypłacana przez ZUS przekracza 54 tys. zł miesięcznie, najwyższe świadczenie w systemie rolniczym jest wielokrotnie niższe. Najwyższa emerytura z KRUS wynosi obecnie 4772,11 zł brutto i trafia do mężczyzny, który przez ponad 41 lat podlegał ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu.

Najwyższa emerytura z KRUS. Tyle otrzymuje rekordzista

Dane przekazane przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego pokazują, że rekordowe świadczenie wynosi 4772,11 zł brutto, bez dodatków.

Pobiera je mężczyzna urodzony przed 1 stycznia 1949 r., który był objęty ubezpieczeniem emerytalno-rentowym przez 41 lat i 7 miesięcy. Z tego 11 lat i 7 miesięcy przypadało na okres zatrudnienia poza rolnictwem. Na wysokość świadczenia wpłynęły przede wszystkim składki opłacane w latach 1983–1990.

Różnica względem ZUS jest ogromna

Najwyższa emerytura wypłacana przez ZUS przekracza obecnie 54 tys. zł miesięcznie. Oznacza to, że rekordowe świadczenie z KRUS jest ponad 11 razy niższe.

Tak duża różnica wynika z odmiennych zasad ustalania wysokości emerytur w obu systemach ubezpieczeniowych.

Jak KRUS wylicza emeryturę?

Wysokość emerytury rolniczej zależy przede wszystkim od długości okresu podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników oraz wysokości składek opłacanych w latach 1983–1990.

Im dłuższy staż ubezpieczeniowy i wyższe składki z tego okresu, tym wyższe świadczenie. Zasady obowiązujące w KRUS różnią się więc od mechanizmu stosowanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Kto może pobierać dwie emerytury?

Osoby urodzone po 31 grudnia 1948 r. mogą jednocześnie otrzymywać emeryturę z KRUS i z ZUS, jeśli spełnią określone warunki. Konieczne jest udokumentowanie co najmniej 25 lat podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników oraz choćby okresu objęcia powszechnym ubezpieczeniem społecznym.

Inaczej wygląda sytuacja osób urodzonych przed 1 stycznia 1949 r. Ta grupa nie ma możliwości jednoczesnego pobierania emerytur z obu systemów.

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