Ranking lokat na miesiąc. Jeden z liderów podniósł stawkę

Serwis Bankier.pl przedstawił pierwszy w lipcu ranking lokat bankowych na miesiąc. Zestawienie powstało na podstawie obowiązującej stawki procentowej – im wyższa, tym wyższa pozycja w zestawieniu.

Ranking lokat bankowych na miesiąc. Jeden z liderów podniósł stawkę

Zdecydowanym liderem rankingu nadal jestlokata Banku Nowego – NOWYdepozyt 1M WYSOKI PROCENT z oprocentowaniem na poziomie 7 proc. rocznie, co jest obecnie najwyższą stawką dostępną na rynku. Z oferty mogą skorzystać nowi klienci, którzy założą rachunek depozytowy. Maksymalna kwota wpłaty to 10 000 zł.

Drugą pozycję zachowała Lokata Powitalna od Credit Agricole, która w czerwcu wróciła po miesięcznej przerwie do zestawienia (zabrakło jej w majowym rankingu w związku ze zmianą terminu obowiązywania lokaty z miesiąca do trzech miesięcy). Stawka na tym depozycie to 5,50 proc. w skali roku. Oferta skierowana jest dla nowych klientów, którzy otworzą konto osobiste i wyrażą zgody marketingowe. Lokatę można przedłużyć na maksymalnie dwa kolejne miesięczne terminy, ale wówczas wymagane jest spełnienie dodatkowych warunków aktywności związanych z płatnościami i logowaniem się do bankowości elektronicznej. Maksymalnie można wpłacać 100 000 zł.

Na najniższym stopniu podium utrzymała się Lokata Urodzinowa Banku Millennium. Proponowane oprocentowanie to 4 proc. w skali roku. Oferta ta wyróżnia się specyficznym warunkiem dodatkowym, jakim jest możliwość założenia lokaty jedynie przez 30 dni od dnia swoich urodzin. Można to uczynić za pośrednictwem aplikacji mobilnej. Maksymalna kwota wpłaty wynosi 25 000 zł.

Lokata urodzinowa zachowała trzecią pozycję, jednak tym razem musi dzielić nią z Lokatą na Nowe Środki od BOŚ Banku, gdzie mamy podwyżkę stawki z 3,95 do 4 proc. rocznie. By skorzystać z tej oferty trzeba posiadać konto osobiste i wpłacić nowe środki. Wabikiem może być brak górnego limitu wpłat.

W pierwszej piątce znalazły się również Lokata Standard proponowana przez Toyota Bank, a także Lokata Facto od BFF Banking Group. Oprocentowanie wynosi odpowiednio 3,70 proc. i 3 proc. w skali roku.

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