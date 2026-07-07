800 plus po urodzeniu dziecka. Tyle czasu mają rodzice na formalności

Wraz z początkiem czerwca rozpoczął się nowy okres świadczeniowy 800 plus. Dla rodziców i opiekunów wiąże się to z koniecznością złożenia nowego wniosku o świadczenie.

Z najnowszych danych przekazanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) wynika, że 800 plus na nowy okres świadczeniowy otrzymało blisko 6 mln dzieci, a na konta rodziców i opiekunów trafiło prawie 5 mld zł.

– Ponad 5,9 mln dzieci otrzymało już 800 plus na nowy okres świadczeniowy, który rozpoczął się w czerwcu. Na konta rodziców i opiekunów trafiło ponad 4,7 mld zł – czytamy w komunikacie zamieszczonym przez ZUS.

Z danych przekazanych „Wprost” przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wynika, że uprawnionych do otrzymywania 800 plus jest obecnie ok. 6,7 mln dzieci. To oznacza, że zdecydowana większość rodziców i opiekunów złożyła wniosek o 800 plus w ramach nowego okresu świadczeniowego. Osoby, które jeszcze tego nie zrobiły stracą pieniądze za czerwiec.

– Pieniądze dostaniesz od miesiąca, w którym złożyłeś wniosek – podkreśla ZUS.

Wyjątkiem są rodzice noworodków. ZUS przypomina, że na złożenie dokumentów mają oni „pełne trzy miesiące od dnia narodzin malucha”.

Przypomnijmy, że wnioski o 800 plus można składać wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem:

platformy eZUS,

aplikacji mZUS,

portalu Emp@tia lub

bankowości elektronicznej.

Obecny okres świadczeniowy 800 plus zakończy się pod koniec maja 2027 roku. Wszystko wskazuje na to, że w przyszłym roku nie trzeba będzie już pamiętać o złożeniu wniosku o 800 plus na nowy okres rozliczeniowy. Resort rodziny pracuje nad przepisami, zgodnie z którymi prawo do 800 plus będzie corocznie przedłużane na podstawie danych, którymi dysponuje ZUS. Zgodnie z założeniami rodzic lub opiekun nadal będzie musiał złożyć wniosek, ale tylko po raz pierwszy na dane dziecko.