800 plus po urodzeniu dziecka. Tyle czasu mają rodzice na formalności
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800 plus po urodzeniu dziecka. Tyle czasu mają rodzice na formalności

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Noworodek, zdjęcie ilustracyjne
Noworodek, zdjęcie ilustracyjne Źródło: Shutterstock / Rawpixel.com
Osoby, które nie złożyły wniosku o 800 plus do końca czerwca stracą pieniądze za ten miesiąc. Wyjątkiem są rodzice noworodków.

Wraz z początkiem czerwca rozpoczął się nowy okres świadczeniowy 800 plus. Dla rodziców i opiekunów wiąże się to z koniecznością złożenia nowego wniosku o świadczenie.

Z najnowszych danych przekazanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) wynika, że 800 plus na nowy okres świadczeniowy otrzymało blisko 6 mln dzieci, a na konta rodziców i opiekunów trafiło prawie 5 mld zł.

Ponad 5,9 mln dzieci otrzymało już 800 plus na nowy okres świadczeniowy, który rozpoczął się w czerwcu. Na konta rodziców i opiekunów trafiło ponad 4,7 mld zł – czytamy w komunikacie zamieszczonym przez ZUS.

Z danych przekazanych „Wprost” przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wynika, że uprawnionych do otrzymywania 800 plus jest obecnie ok. 6,7 mln dzieci. To oznacza, że zdecydowana większość rodziców i opiekunów złożyła wniosek o 800 plus w ramach nowego okresu świadczeniowego. Osoby, które jeszcze tego nie zrobiły stracą pieniądze za czerwiec.

Pieniądze dostaniesz od miesiąca, w którym złożyłeś wniosek – podkreśla ZUS.

Wyjątkiem są rodzice noworodków. ZUS przypomina, że na złożenie dokumentów mają oni „pełne trzy miesiące od dnia narodzin malucha”.

Przypomnijmy, że wnioski o 800 plus można składać wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem:

  • platformy eZUS,

  • aplikacji mZUS,

  • portalu Emp@tia lub 

  • bankowości elektronicznej.

Obecny okres świadczeniowy 800 plus zakończy się pod koniec maja 2027 roku. Wszystko wskazuje na to, że w przyszłym roku nie trzeba będzie już pamiętać o złożeniu wniosku o 800 plus na nowy okres rozliczeniowy. Resort rodziny pracuje nad przepisami, zgodnie z którymi prawo do 800 plus będzie corocznie przedłużane na podstawie danych, którymi dysponuje ZUS. Zgodnie z założeniami rodzic lub opiekun nadal będzie musiał złożyć wniosek, ale tylko po raz pierwszy na dane dziecko.

Źródło: ZUS