ZUS wypłaci 300 zł na ucznia. Nie każdy rodzic otrzyma świadczenie

Ruszył nabór wniosków o świadczenie z programu Dobry Start 2026. Rodzice oraz opiekunowie mogą otrzymać jednorazowo 300 zł na zakup wyprawki szkolnej dla każdego dziecka uczącego się w szkole. Wsparcie przysługuje niezależnie od dochodów rodziny.

Świadczenie obejmuje dzieci w wieku od 7 do 20 lat. W przypadku uczniów z orzeczoną niepełnosprawnością granica wieku została podniesiona do 24 lat. ZUS przypomina, że wiek liczony jest rocznikowo, dlatego ze wsparcia mogą skorzystać również uczniowie ostatnich klas liceów, techników czy szkół policealnych, którzy osiągnęli graniczny wiek jeszcze przed rozpoczęciem roku szkolnego.

Jak złożyć wniosek o świadczenie?

Wnioski można składać wyłącznie elektronicznie. Do wyboru są aplikacja mZUS, Platforma Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS), bankowość elektroniczna oraz portal Emp@tia.

We wniosku trzeba podać numer rachunku bankowego, adres e-mail, numer telefonu oraz dane dziecka i szkoły, do której uczęszcza lub będzie uczęszczać.

Pełnoletni uczniowie, którzy nie pozostają na utrzymaniu rodziców, a także osoby usamodzielniane opuszczające pieczę zastępczą, mogą złożyć wniosek samodzielnie.

Kiedy ZUS wypłaci pieniądze?

Informacja o przyznaniu świadczenia pojawi się na profilu PUE ZUS, nawet jeśli wniosek został złożony przez bank lub portal Emp@tia. Za pośrednictwem PUE przekazywana będzie również ewentualna korespondencja dotycząca uzupełnienia dokumentów lub decyzji odmownej.

Pieniądze trafią wyłącznie na wskazane konto bankowe. Osoby, które złożą prawidłowo wypełniony wniosek do końca sierpnia, otrzymają świadczenie najpóźniej do 30 września. Nabór potrwa do końca listopada.

Kto nie dostanie 300 zł?

Świadczenie nie przysługuje dzieciom uczęszczającym do tzw. zerówek oraz studentom. Program obejmuje wyłącznie uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych i policealnych spełniających kryterium wieku. Jednorazowe 300 zł można przeznaczyć na zakup podręczników, zeszytów, przyborów szkolnych oraz innych elementów szkolnej wyprawki.

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