Ile trzeba zarabiać, by dostać 4 tys. zł emerytury? Wyliczenia ZUS

Wysokość emerytury zależy przede wszystkim od kwoty zgromadzonych składek oraz wieku, w którym ubezpieczony zdecyduje się zakończyć aktywność zawodową. Zakład Ubezpieczeń Społecznych oblicza świadczenie, dzieląc zgromadzony kapitał przez prognozowaną dalszą długość życia ogłaszaną co roku przez Główny Urząd Statystyczny.

Osoby ubezpieczone mogą samodzielnie sprawdzić prognozowaną wysokość świadczenia za pomocą kalkulatora emerytalnego ZUS. Wystarczy podać m.in. wysokość zarobków, wiek oraz planowany termin przejścia na emeryturę.

Takich zarobków potrzeba

Jak wynika z wyliczeń opartych na kalkulatorze ZUS, obecny 40-latek, który chciałby za około 25 lat otrzymywać 4000 zł emerytury, powinien zarabiać ponad 9 tys. zł brutto miesięcznie.

W przypadku kobiet wymagane wynagrodzenie jest wyższe. Ze względu na niższy ustawowy wiek emerytalny oraz dłuższą przeciętną długość życia, aby osiągnąć podobną wysokość świadczenia, potrzebne są zarobki na poziomie około 11 tys. zł brutto.

Znaczenie ma także waloryzacja

Na wysokość przyszłej emerytury wpływa również coroczna waloryzacja środków zapisanych na kontach i subkontach w ZUS. Jest ona przeprowadzana w czerwcu i zwiększa wartość zgromadzonego kapitału emerytalnego.

Prognozy wskazują, że tegoroczny wskaźnik waloryzacji może wynieść od 14,2 do 14,3 proc. Oznacza to wzrost wartości składek zapisanych na kontach ubezpieczonych.

Późniejszy wniosek może zwiększyć świadczenie

Termin złożenia wniosku o emeryturę również może mieć znaczenie.

W przykładowym przypadku osoby, która zgromadziła 400 tys. zł składek, przejście na emeryturę po czerwcowej waloryzacji mogłoby oznaczać wzrost miesięcznego świadczenia o blisko 205 zł w porównaniu z sytuacją, gdy wniosek zostałby złożony jeszcze w pierwszej połowie roku. Ostateczna wysokość emerytury zależy jednak od indywidualnej sytuacji każdego ubezpieczonego, w tym zgromadzonego kapitału i momentu zakończenia aktywności zawodowej.

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