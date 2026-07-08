Lidl przecenił produkty Dafi. Promocje sięgają 40 proc.

Latem butelka z wodą potrafi okazać się ważniejsza niż kolejna kawa na wynos. Wysokie temperatury sprawiają, że o odpowiednie nawodnienie warto zadbać nie tylko w domu, ale również w pracy, podczas spacerów czy podróży.

Właśnie dlatego uwagę zwraca najnowsza promocja w Lidlu, która obejmuje produkty marki Dafi. Taniej będzie można kupić zarówno dzbanki filtrujące, jak i butelki oraz wymienne filtry.

Promocja obejmuje dzbanki, butelki i filtry

W promocji znalazły się produkty, które przydają się zarówno w domu, jak i poza nim. Osoby planujące zakup mogą dowolnie łączyć produkty, ponieważ rabat naliczany jest na drugi, tańszy artykuł.

W ofercie znajdują się m.in.:

dzbanek filtrujący Dafi Astra 3 l – 19,99 zł,

butelka filtrująca Dafi Solid 0,5 l – 44,99 zł,

butelka filtrująca Dafi 0,7 l – 49,99 zł,

wkłady filtrujące Classic (3 szt.) – 26,97 zł,

wkłady Unimax (3 szt.) – 28,98 zł,

filtry do butelek – 26,97 zł.

Największą korzyść można uzyskać przy zakupie dwóch produktów jednocześnie. Promocja dotyczy sklepów stacjonarnych.

Jak skorzystać z dodatkowego rabatu?

Sam zakup produktów nie wystarczy. Aby naliczyła się zniżka, trzeba wcześniej aktywować odpowiedni kupon w aplikacji Lidl Plus, a następnie zeskanować ją przy kasie.

W ramach promocji można dowolnie mieszać produkty objęte akcją. Oznacza to, że klient nie musi kupować dwóch takich samych artykułów. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby połączyć np. dzbanek z wkładami albo butelkę filtrującą z dodatkowymi filtrami. To rozwiązanie szczególnie przyda się osobom, które chcą od razu zrobić zapas akcesoriów na kilka miesięcy.

Promocja potrwa tylko kilka dni

Na zakupy nie ma jednak zbyt wiele czasu. Promocja obowiązuje od czwartku 9 lipca do soboty 11 lipca lub do momentu wyczerpania zapasów.

– Sprzedaż artykułów tylko w ilościach detalicznych – przypomina sieć.

Warto też pamiętać, że dodatkowe 40 proc. rabatu na drugi, tańszy produkt przysługuje wyłącznie użytkownikom aplikacji Lidl Plus, którzy wcześniej aktywują kupon.

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