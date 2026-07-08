Nowi działkowcy często o tym nie wiedzą. Za złamanie zasad grozi utrata działki

Działkowcy korzystający z rodzinnych ogrodów działkowych muszą przestrzegać przepisów określonych w regulaminie ROD. Dotyczą one m.in. budowy ogrodzeń, sadzenia żywopłotów oraz korzystania z infrastruktury należącej do stowarzyszenia. O sprawie informuje PortalSamorządowy.pl.

Zgodnie z regulaminem użytkownicy działek nie mogą samodzielnie budować nowych bram ani furtek w ogrodzeniu zewnętrznym ogrodu. Infrastruktura ta stanowi własność stowarzyszenia prowadzącego ROD, dlatego wszelkie ingerencje są zabronione.

Żywopłot wymaga zgody sąsiada

Regulamin określa również zasady sadzenia żywopłotów. Działkowcy mogą oddzielić swoją działkę od sąsiedniej żywopłotem wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody użytkownika sąsiedniej działki.

Taki żywopłot nie może przekraczać 1 metra wysokości. Taki sam limit obowiązuje przy granicy działki z alejką lub drogą wewnętrzną. Wyższe, maksymalnie dwumetrowe żywopłoty są dopuszczalne jedynie na granicy rodzinnego ogrodu działkowego, pod warunkiem że nie przerastają poza ogrodzenie zewnętrzne.

Jakie obowiązują limity?

Regulamin ROD stanowi, że ogrodzenie działki nie może być wyższe niż 1 metr i powinno mieć ażurową konstrukcję. Zabronione jest także montowanie drutu kolczastego oraz innych ostro zakończonych elementów, które mogłyby stwarzać zagrożenie.

Ograniczenia dotyczą również ruchu samochodów. Co do zasady nie wolno wjeżdżać na teren ROD pojazdami osobowymi ani parkować poza wyznaczonymi miejscami. Wyjątkiem są sytuacje związane z dostawą materiałów budowlanych, nawozów lub innych ciężkich ładunków – na zasadach określonych przez zarząd ogrodu.

Za złamanie regulaminu grożą konsekwencje

Nieprzestrzeganie regulaminu może mieć poważne skutki. Zarząd rodzinnego ogrodu działkowego ma prawo wypowiedzieć umowę dzierżawy działkowej osobie, która uporczywie narusza obowiązujące przepisy. Szczegółowy tryb postępowania w takich przypadkach określa statut Polskiego Związku Działkowców.

PortalSamorządowy.pl zwraca uwagę, że wielu nowych użytkowników działek nie zna wszystkich ograniczeń obowiązujących w ROD, dlatego przed rozpoczęciem inwestycji na działce warto zapoznać się z regulaminem.

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