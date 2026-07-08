To miasto rezygnuje z biletów. Od lipca mieszkańcy pojadą za darmo

Od 1 lipca 2026 r. mieszkańcy Skarżyska-Kamiennej mogą korzystać z bezpłatnych przejazdów autobusami miejskimi. To jedna z największych zmian w lokalnym transporcie publicznym w ostatnich latach. Z darmowych przejazdów skorzystają jednak tylko osoby spełniające określone kryteria.

Podstawą korzystania z nowego rozwiązania jest karta mieszkańca. Aby ją otrzymać, trzeba rozliczać podatek PIT w Skarżysku-Kamiennej, być zameldowanym na terenie miasta oraz złożyć deklarację dotyczącą gospodarowania odpadami komunalnymi.

Trzy warunki bezpłatnych przejazdów

Bezpłatna komunikacja przysługuje mieszkańcom, którzy jednocześnie:

rozliczają podatek PIT w Skarżysku-Kamiennej,

są zameldowani na terenie miasta,

złożyli deklarację śmieciową.

Władze samorządu podkreślają, że takie rozwiązanie ma zachęcić mieszkańców do rozliczania podatków w miejscu zamieszkania oraz poprawić szczelność systemu gospodarowania odpadami.

Zmiany obejmą również rozkłady jazdy

Wraz z uruchomieniem darmowej komunikacji zmieni się organizacja przewozów. Miasto zapowiada wprowadzenie systemu taktowego, dzięki któremu autobusy będą kursowały w równych odstępach czasu.

Obecnie sieć komunikacyjna obejmuje 14 linii autobusowych. Po zmianach liczba wykonywanych kursów zwiększy się o około 30 tys. wozokilometrów rocznie, co ma poprawić dostępność transportu również dla mieszkańców osiedli położonych na obrzeżach miasta.

Samorząd liczy na większą liczbę pasażerów

Koszt funkcjonowania bezpłatnej komunikacji oszacowano na około 1,7 mln zł rocznie. Równocześnie miasto zapowiada modernizację taboru autobusowego.

Skarżysko-Kamienna jest drugim miastem w województwie świętokrzyskim, które zdecydowało się na taki model funkcjonowania transportu publicznego. Władze liczą, że bezpłatne przejazdy zachęcą mieszkańców do częstszego korzystania z autobusów, ograniczą ruch samochodowy w centrum i poprawią dostępność komunikacji miejskiej.

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